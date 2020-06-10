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У "ДНР" знову зганьбилися: у кращих традиціях "совка"

STYLERЖиття    10.06.2020 - 12:53
У "ДНР" знову зганьбилися: у кращих традиціях "совка"
У "ДНР" знову зганьбилися (колаж РБК-Україна)

У "ДНР" міряють температуру бойовикам старим "дідівським методом"

У "ДНР" вкотре зганьбилися своїми методами профілактики від коронавірусної інфекції, яка вирує зараз по всьому світу. Так, наприклад, у лавах "народної поліції" повідомляють, що роблять температурний скринінг військовим за всіма правилами, а саме люди підходять до столика за ртутним градусником.

Відео з такими "заходами безпеки" опублікував у себе в Telegram-каналі український військовий і блогер Анатолій Штефан Штірліц.

"Проводиться імунне дослідження всього складу. Строго дотримуються всі заходи безпеки", - кажуть на відео.

"ДНР" зганьбилися новим фейлом (відео: YouTube)

Нагадаємо, що терористи з "ДНР" повідомляли, що у всього у них зареєстровано 750 хворих з коронавірусом.

Як ми раніше писали, у Донецьку невідомі зірвали прапор Російської Федерації з місцевого Будинку культури "Абакумова" і спалили його.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України ДНР
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