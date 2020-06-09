У Донецьку зірвали прапор РФ і спалили: "злочинців" шукає міліція з собаками

У Донецьку зірвали прапор Росії і спалили (колаж: РБК-Україна)

У Донецьку розправилися з російським прапором

У Донецьку невідомі зірвали прапор Російської Федерації з місцевого Будинку культури "Абакумова" і спалили його. Злісних "злочинців" розшукує міліція так званої "ДНР", на місце навіть приїхала кінологічна служба.

НП сталася ще 2 червня, але документ просочився в мережу тільки зараз. Його розмістив блогер Анатолій Штірліц у Telegram.

"​​02.06.2020 у Донецьку зірвали окупаційний прапор рИфИ і спалили його. Підрозділи нарЯдної міліції дуже схвильовані згідно доповідної.

Вітання нарЯдній міліції та мИгИби, паролі на поштовиках і компах міняти пізно... Далі буде", - йдеться в повідомленні.

З рапорту міліції "ДНР" випливає, що невідомі зірвали прапор РФ, вивішений на висоті 4,5 кілометра на фасаді будівлі ДК. Пізніше рештки триколору знайшли з лівого боку будівлі "зі слідами термічних ушкоджень".

На місце події відправили слідчо-оперативну групу у повному складі, а також викликали кінологічну службу, проте це не дало жодних результатів.

Донецьку зірвали і спалили прапор РФ (фото: Анатолій Штірліц)

Раніше ми писали, що у Донецьку окупанти викрали мешканку Євросоюзу, тому що вона зняла російський прапор зі свого балкона.

Також повідомлялося, що Росія кинула "ДНР" напризволяще і відмовила у видачі грошей.

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Автор: Светлана Мащенко