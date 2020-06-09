ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Донецьку зірвали прапор РФ і спалили: "злочинців" шукає міліція з собаками

STYLERЖиття    09.06.2020 - 11:23
У Донецьку зірвали прапор РФ і спалили: "злочинців" шукає міліція з собаками
У Донецьку зірвали прапор Росії і спалили (колаж: РБК-Україна)

У Донецьку розправилися з російським прапором

У Донецьку невідомі зірвали прапор Російської Федерації з місцевого Будинку культури "Абакумова" і спалили його. Злісних "злочинців" розшукує міліція так званої "ДНР", на місце навіть приїхала кінологічна служба.

НП сталася ще 2 червня, але документ просочився в мережу тільки зараз. Його розмістив блогер Анатолій Штірліц у Telegram.

"​​02.06.2020 у Донецьку зірвали окупаційний прапор рИфИ і спалили його. Підрозділи нарЯдної міліції дуже схвильовані згідно доповідної.
Вітання нарЯдній міліції та мИгИби, паролі на поштовиках і компах міняти пізно... Далі буде", - йдеться в повідомленні.

З рапорту міліції "ДНР" випливає, що невідомі зірвали прапор РФ, вивішений на висоті 4,5 кілометра на фасаді будівлі ДК. Пізніше рештки триколору знайшли з лівого боку будівлі "зі слідами термічних ушкоджень".

На місце події відправили слідчо-оперативну групу у повному складі, а також викликали кінологічну службу, проте це не дало жодних результатів.

У Донецьку зірвали прапор РФ і спалили: &quot;злочинців&quot; шукає міліція з собаками

Донецьку зірвали і спалили прапор РФ (фото: Анатолій Штірліц)

Раніше ми писали, що у Донецьку окупанти викрали мешканку Євросоюзу, тому що вона зняла російський прапор зі свого балкона.

Також повідомлялося, що Росія кинула "ДНР" напризволяще і відмовила у видачі грошей.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Донецьк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся