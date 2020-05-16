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Росія кинула "ДНР" напризволяще: відмовили у видачі грошей

STYLERЖиття    16.05.2020 - 11:06
Росія кинула "ДНР" напризволяще: відмовили у видачі грошей
Російський Сбербанк відмовив ДНР у видачі грошей (фото: facebook.com/Игорь Іванов)

ДНР є самопроголошеною республікою, а тому не визнана РФ

Російському журналісту і пропагандисту Олександру Коробко "Ощадбанк" відмовив у видачі грошей з його грошового рахунку, оформленого в ДНР. Про це поінформував ресурс Newssky.

Донецька і Луганська Народні Республіки є самопроголошеними і не визнані ні Російською Федерацією, ні міжнародним співтовариством, як окремі держави. Це стало причиною відмови, йдеться в рішенні "Сбербанку" Росії.

У зв'язку з цим, уповноважені на вчинення нотаріальних дій відповідних республік не мають повноважень на певні дії від імені держав та видані ними документи є нелегітимними.

"Крім того, Донецька Народна Республіка і Луганська Народна Республіка не укладали якихось угод з Україною про порядок визнання офіційних документів, виданих компетентними органами цих республік, дійсними на решті території України", - зазначено в повідомленні.

Росія кинула &quot;ДНР&quot; напризволяще: відмовили у видачі грошейРосія кинула "ДНР" напризволяще

Нагадаємо, що російська найомниця у "ДНР" збирає на лікування.

Ми писали, що у Росії скінчилися гроші на підтримку "ЛДНР".

Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України ДНР
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