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Россия кинула "ДНР" на произвол судьбы: отказали в выдаче денег

STYLERЖизнь    16.05.2020 - 11:06
Россия кинула "ДНР" на произвол судьбы: отказали в выдаче денег
Российский Сбербанк отказал ДНР в выдаче денег (фото: facebook.com/Игорь Иванов)

ДНР является самопровозглашенной республикой, а потому не признана РФ

Российскому журналисту и пропагандисту Александру Коробко "Сбербанк" отказал в выдаче денег с его денежного счета, оформленного в ДНР. Об этом проинформировал ресурс Newssky.

Донецкая и Луганская Народные Республики являются самопровозглашенными и не признаны ни Российской Федерацией, ни международным сообществом, как отдельные государства. Это стало причиной отказа, говорится в решении "Сбербанка" РФ.

В связи с этим, уполномоченные на совершения нотариальных действий соответствующих "республик" не имеют полномочий на определенные действия от имени государств и выданные ими документы являются нелигитимными.

"Кроме того, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика не заключали каких-либо соглашений с Украиной о порядке признания официальных документов, выданных компетентными органами этих республик, действительными на остальной территории Украины", - указано в сообщении.

Россия кинула &quot;ДНР&quot; на произвол судьбы: отказали в выдаче денегРоссия кинула "ДНР" на произвол судьбы

Напомним, что российская наемница в "ДНР" собирает на лечение.

Мы писали, что у России кончились деньги на поддержку "ЛДНР".

Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины ДНР
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