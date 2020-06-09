В Донецке сорвали флаг РФ и сожгли: "преступников" ищет милиция с собаками

В Донецке сорвали флаг России и сожгли (коллаж: РБК-Украина)

В Донецке расправились с российским флагом

В Донецке неизвестные сорвали флаг Российской Федерации с местного Дома культуры "Абакумова" и сожгли его. Злостных "преступников" разыскивает милиция так называемой "ДНР", на место даже приехала кинологическая служба.

ЧП произошло еще 2 июня, но документ просочился в сеть только сейчас. Его разместил блогер Анатолий Штирлиц в Telegram.

"02.06.2020 в Донецке сорвали оккупационный флаг РыФы и сожгли его. Подразделения нарЯдной милиции очень взволнованы согласно докладной.

Поздравления нарЯдной милиции и мИгИби, пароли на поштовиках и компах менять поздно... Дальше будет", - говорится в сообщении.

Из рапорта милиции "ДНР" следует, что неизвестные сорвали флаг РФ, вывешенный на высоте 4,5 километра на фасаде здания ДК. Позже останки триколора нашли с левой стороны здания "со следами термических повреждений".

На место происшествия отправили следственно-оперативную группу в полном составе, а также вызвали кинологическую службу, однако это не дало каких-либо результатов.

В Донецке сорвали и сожгли флаг РФ (фото: Анатолий Штирлиц)

Ранее мы писали, что в Донецке оккупанты похитили жительницу Евросоюза, потому что она сняла российский флаг со своего балкона.

Также сообщалось, что Россия кинула "ДНР" на произвол судьбы и отказала в выдаче денег.

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Автор: Светлана Мащенко