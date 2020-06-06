У Донецьку окупанти викрали мешканку Євросоюзу, тому що зняла російський прапор (відео)

Бойовики "ДНР" (фото: frontnews.eu)

Бойовики "ДНР" увірвалися в квартиру дружини громадянина Іспанії, і тепер зв'язок із нею зник

В окупованому Донецьку бойовики викрали дружину громадянина Іспанії Євгену Йепес-Веньесу, і зараз її доля невідома. "ДНРівці" увірвалися до неї в квартиру, схопили та відвезли через те, що жінка зняла російський прапор зі свого балкона, який туди без її згоди прикріпили окупанти.

Сам інцидент стався увечері 3 червня, і зараз чоловік Євгенії Аннівал Йепес розповів подробиці події. Про це журналіст Денис Казанський повідомив у своєму Facebook.

Також він опублікував відео із записом коментаря іспанця, який він дав телефоном.

Зазначається, що Євгенія - уродженка Донецька, яка ще в 90-х познайомилася у рідному місті з іспанцем Аннівалом. Він на той момент був студентом Донецького політехнічного інституту. Пара одружилася, після цього Євгена виїхала на постійне місце проживання в Іспанію, але з рідним містом при цьому зв'язок не втрачала, і в Донецьку у неї залишалася квартира.

Незадовго до карантину Євгенія вчергове приїхала в Донецьк, і не змогла вже потім виїхати, тому що ввели карантин, відповідно закрили лінію розмежування, і покинути місто виявилося неможливо.

"Що стало приводом для арешту досі точно не відомо, тому що не було жодних офіційних коментарів або пред'явлення обвинувачення, але чоловік Євгенії припускає, що заарештували через прапор. Річ у тому, що деякий час тому "ДНРівці" по всьому центру Донецька вивісили на будівлях російські триколори, і очевидно це повинно було символізувати "всенародну любов до Росії", але це не вивішували жителі Донецька самі, а саме організація "ДНР". І один з прапорів закріпили на балконі квартири Євгенії Йепес, без її згоди та не питаючи ніякого дозволу. Оскільки прапор повісили без її згоди, Євгенія його прибрала. Вона мала на це право, це її приватна власність", - розповів Казанський.

В Донецьку "ДНРівці" викрали Євгену Йепес-Веньесу - вона зняла зі свого балкона встановлений бойовиками прапор РФ (Фото: скріншот з відео youtube.com)

І ось через день у квартиру Євгенії стали ломитися озброєні люди, вона встигла телефоном попередити свого чоловіка, і після цього зв'язок з нею пропав. Зараз телефони відключені, і де вона перебуває - невідомо.

За словами чоловіка Євгенії, який обдзвонив сусідів, до квартири увірвалися 6 або 7 осіб з так званого "МГБ" окупантів. Сьогодні стало відомо, що ще одна сусідка бачила близько 6-7 годин жінку в супроводі "охорони" - вони знову прийшли на квартиру.

"Моя дружина передавала цій сусідці ключ від квартири. Один з них заявив, що їй не потрібен ключ, тому що вона "під слідством". Сусідка сказала, що це був "КДБіст", - розповів Аннівал

Казанський наголошує, що ця ситуація безумовно "вимагає втручання міжнародної спільноти, бо мова йде про жительку Євросоюзу, яка не брала участі в жодних бойових діях, і була викрадена за абсолютно надуманим приводом".

Те, що трапилося вимагає невідкладної реакції ОБСЄ та інших міжнародних організацій, а відповідати за інцидент повинна російська сторона, оскільки її громадяни здійснюють контроль над окупованими територіями України, заявив він.

"Дуже важливо, щоб ця інформація зараз отримала широкий резонанс, розійшлася як можна ширше, і якомога швидше дійшла до міжнародних організацій, а вони відповідно включилися і витягли людину з полону", - зазначив Казанський.

Відео: У Донецьку бойовики "ДНР" викрали мешканку ЄС Євгену Йепес-Веньесу

Раніше повідомлялося, що українець докладно розповів про життя в окупованому Донецьку і всі складнощі.

Також ми нещодавно писали про те, що Росія кинула "ДНР" напризволяще і відмовила у видачі грошей.

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Автор: Володимир Костирін