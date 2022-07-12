Що додати у воду під час миття підлоги, щоб надовго забути про бруд: дієві методи

Щоб помити підлогу, не потрібно використовувати звичайні засоби для миття, які часом шкідливі для здоров’я та навколишнього середовища.

Для того, щоб підлога довго залишалась чистою, потрібно зробити натуральний засіб. Про це пише Sante Plusmag.

Експерти назвали чудовий спосіб, який допоможе мати блискучу підлогу без розводів. Завдяки такому засобу можна рідше мити підлогу.

Щоб зробити спеціальний засіб, знадобиться:

1/2 ковпачка рідкого миючого засобу;

10 літрів теплої води;

25 грамів гліцерину.

Всі інгредієнти потрібно змішати у відрі та помити ним підлогу. Якщо підлога дуже брудна, то можна ще додати трохи рідкого миючого засобу для посуду.

Також існують інші методи, які допоможуть підтримувати ваші поверхні без миючих засобів.

Білий оцет

Для миттєвого ефекту очищення та знежирення ідеально підходить білий оцет. Щоб скористатися таким засобом, потрібно змішати пів склянки оцету з літром води у відрі. Щоб ароматизувати все, додайте кілька крапель ефірної олії перед миттям. Це рішення ідеально підходить для будь-якого типу покриття.

Рослинна олія

Щоб самостійно приготувати миючий засіб, можна використовувати підручні інгредієнти. Ця техніка очищення підлоги є чудовою для захисту дерев’яних підлог, таких як паркет. Щоб зробити такий засіб, змішайте у відрі наступні інгредієнти:

1 чайна ложка рослинної олії;

1/2 склянки білого оцту;

натуральний миючий засіб;

1 стакан води.

Ви також можете налити засіб у пляшку з розпилювачем і обприскати місця, уражені брудом і слідами жиру. З брудом можна попрощатися надовго.