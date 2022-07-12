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Что добавить в воду во время мытья пола, чтобы надолго забыть о грязи: действенные методы

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Вторник 12 июля 2022 12:41
Что добавить в воду во время мытья пола, чтобы надолго забыть о грязи: действенные методы Что добавить в воду во время мытья пола (freepik )
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы помыть пол, не нужно использовать обычные средства для мытья, которые порой вредны для здоровья и окружающей среды.

Для того, чтобы пол долго оставался чистым, нужно сделать натуральное средство. Об этом пишет Sante Plusmag.

Эксперты назвали замечательный способ, который поможет иметь блестящий пол без разводов. Благодаря такому средству можно реже мыть пол.

Чтобы сделать специальное средство, понадобится:

  • 1/2 крышки жидкого моющего средства;
  • 10 литров теплой воды;
  • 25 граммов глицерина.

Все ингредиенты нужно смешать в ведре и помыть им пол. Если пол очень грязный, то можно еще добавить немного жидкого моющего средства для посуды.

Также существуют другие методы, которые помогут поддерживать ваши поверхности без моющих средств.

Белый уксус

Для мгновенного эффекта очистки и обезжиривания идеально подходит белый уксус. Чтобы воспользоваться таким средством, нужно смешать пол стакана уксуса с литром воды в ведре. Чтобы ароматизировать все, добавьте несколько капель эфирного масла перед мытьем. Это решение идеально подходит для любого типа покрытия.

Растительное масло

Чтобы самостоятельно приготовить моющее средство, можно использовать подручные ингредиенты. Этот метод очистки пола отлично подходит для защиты деревянных полов, таких как паркет. Чтобы сделать такое средство, смешайте в ведре следующие ингредиенты:

  • 1 чайная ложка растительного масла;
  • 1/2 стакана белого уксуса;
  • натуральное моющее средство;
  • 1 стакан воды.

Вы также можете налить средство в бутылку с распылителем и опрыскать места, пораженные грязью и следами жира. С грязью можно попрощаться надолго.

Ранее мы сообщали, как часто нужно убирать и мыть в доме.

Также мы писали, какие места на кухне часто хозяйки пропускают при уборках.

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