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"Доброта так і пре": священик Московського патріархату присоромили в мережі

STYLERЖиття    12.12.2018 - 16:25
"Доброта так і пре": священик Московського патріархату присоромили в мережі
Ілюстративне фото (pixabay.com/TheDigitalArtist)

Чоловік невдало пожартував

Користувачі мережі присоромили священика Московського патріархату за їдкий коментар на адресу Патриарха Філарета. Відповідний пост розмістив народний депутат Андрій Лозовий на своїй сторінці в Facebook.

Так, парламентар розповідав про нинішню ситуацію в церкві, і прикріпив до свого посту зображення Патріарха Філарета. Тут як раз і "відзначився" священик УПЦ МП.

"Красива фотографія на надгробну плиту", - сказав він.

Після цього користувачі мережі поспішили закидати його їдкими коментарями.

"Християнська доброта так і пре", - сказала користувач Ангеліна Манон.

"Батя трохи хопнув", - підкреслив юзер Володимир Пирогоща.

"Біснуватий сектант", - сказав користувач Віталій Купчинський.

&quot;Доброта так і пре&quot;: священик Московського патріархату присоромили в мережі

Скріншот коментарів (facebook.com/Andriy.Lozovyi)

До речі, в місті Кам'янське Дніпропетровської області священик УПЦ МП забив цеглою до смерті собаку. Про це повідомив користувач Роман Зайцев.

Нагадаємо, на тлі хвилі обурення, пов'язаної з діями некоротых священиків УПЦ МП, в мережі згадали розповів про кричущий випадок зі священиком московського патріархату, який відбувся 18 років тому.

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