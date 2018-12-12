"Доброта так и прет": священник Московского патриархата пристыдили в сети

Иллюстративное фото (pixabay.com/TheDigitalArtist)

Мужчина неудачно пошутил

Пользователи сети пристыдили священника Московского патриархата за едкий комментарий в адрес Патриарха Филарета. Соответствующий пост разместил народный депутат Андрей Лозовой на своей странице в Facebook.

Так, парламентарий рассказывал о нынешней ситуации в церкви, и прикрепил к своему посту изображение Патриарха Филарета. Тут как раз и "отметился" священник УПЦ МП.

"Красивая фотография на надгробную плиту", - сказал он.

После этого пользователи сети поспешили забросать его едкими комментариями.

"Христианская доброта так и прет", - сказала пользователь Ангелина Манон.

"Батя чуть тяпнул", - подчеркнул юзер Владимир Пирогоща.

"Бесноватый сектант", - сказал пользователь Виталий Купчинский.

Скриншот комментариев (facebook.com/Andriy.Lozovyi)

Кстати, в городе Каменское Днепропетровской области священник УПЦ МП забил кирпичом до смерти собаку. Об этом сообщил пользователь Роман Зайцев.

Напомним, на фоне волны негодования, связанной с действиями некоротых священников УПЦ МП, в сети вспомнили рассказал о вопиющем случае со священиком московского патриархата, который произошел 18 лет назад.