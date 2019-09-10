Донька народної артистки України випустила кліп: в ньому знялася її дівчина Настя

Донька народної артистки України Людмили Монастирської Анна Монастирська, яка творить під сценічним псевдонімом U:LAV, випустила новий кліп на пісню "Де ж тут жити?".

Цей трек - це описи людей, їх ментальності, ставлення до землі, на якій вони живуть. У чомусь іронічна, а в чомусь — глибока, відверта, сильна. Кліп на композицію знімала молода режисерка Саша Черзорова.

U:LAV (фото: прес-служба співачки)

"Ми знімали на Жуковому острові - це був максимально естетично підходящий варіант. При правильному ракурсі створюється враження, що ти знаходишся в пустельному і дуже сухому місці, що нам і треба було. Танцюристів ми вибирали на кастингу, я здивувалася тому, що бажаючих було чимало - більше тридцяти. Відібрали п'ять. Ще я покликала в кліп свою дівчину Настю - її інопланетна зовнішність дуже органічно вписується в його концепцію", - розповідає Аня.

U:LAV - Де ж Тут Жити?

Своєї головної творчої підтримкою Аня вважає свою дівчину Настю.

"Вона - моє натхнення і підтримка в хвилини занепаду. Ми зустрічаємося більше двох років, познайомилися в університеті, з якого через два місяці й пішли. Знаходимося в відкритих відносинах, але як лесбіянка я себе не позиціоную. У мене є любов до Людини, яка в мене вірить і дарує мені щастя", - зазначила артистка.

U:LAV (фото: прес-служба співачки)

Раніше ми писали про те, що Яніна Соколова та Валерій Харчишин зіграли закоханих в зворушливому кліпі.