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Яніна Соколова та Валерій Харчишин зіграли закоханих у зворушливому кліпі

STYLERЖиття    10.09.2019 - 17:16
Яніна Соколова та Валерій Харчишин зіграли закоханих у зворушливому кліпі
Яніна Соколова та Валерій Харчишин (кадр з відео)

Група "Друга Ріка" випустила довгоочікуваний кліп на пісню "Сьомий день"

Яніна Соколова та Валерій Харчишин зіграли закоханих у зворушливому новому відео "Друга Ріка". Режисером кліпу на пісню "Сьомий день" стала Анна Бурячкова.

Трек став гімном до великого мультимедійного проекту відомої української телеведучої, журналістки та актриси Яніни Соколової "Я, Ніна". Його мета - змінити ставлення суспільства до онкохворих та хворих на рак до самих себе.

Яніна Соколова та Валерій Харчишин зіграли закоханих у зворушливому кліпі

Яніна Соколова та Валерій Харчишин

"Якщо вірити статистиці, щороку близько 140 тисячам українців діагностують рак. Тому не дивно, що так чи інакше ця хвороба зачіпає майже кожну четверту родину в Україні. На жаль, я знаю, як важно буває людині прийняти такий діагноз, а тим більше знайти у собі сили для подальшої боротьби. Проте у мене є й інші приклади — це моя подруга Яніна Соколова, яка навіть у найтемніші часи не втрачала надії та жаги до життя. Я буду щасливий, якщо наш новий кліп допоможе комусь пережити страшну мить і подарує надію на щастя, попри що б не сталося", - каже лідер "Другої Ріки".

Не дивно, що головну роль в новому відео виконала сама Яніна. Для неї історія "Сьомого дня" – не просто чергова зйомка, але й історія особистих переживань. Навесні Соколова написала резонансний пост у Facebook, в якому зізналася, що останні місяці відчайдушно боролася зі страшною хворобою і таки змогла її перемогти.

"Сьомий день" – це сповідь і заклик. Це історія двох героїв, які знайшли те, заради чого варто жити кожен день як останній, що б не сталося у вашому житті. Ми хочемо спонукати людей любити і нічого не боятися. Ми не знаємо, що буде завтра, але точно знаємо, як можна зробити щасливими одне одного сьогодні. Ідея зняти спільний кліп належить Валерію. Ми близькі друзі, тому я одразу погодилася. А режисерка Аня Бурячкова реалізувала. Впевнена, що після перегляду цього відео українці хоч на хвилину задумаються і змінять своє життя", - зазначила Соколова.

Друга Ріка — Сьомий день

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