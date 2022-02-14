Дочка Полякової нарвалася на критику через відверті фото в купальнику

Оля Полякова разом з сім'єю відпочиває на Мальдівах - і якщо сама співачка поки не поспішає ділитися спекотними фото, то її старша дочка Маша вже продемонструвала свою фігуру в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram 16-річна дівчина поділилася кадрами з відвертої фотосесії в басейні.

Юна блогерка позувала в роздільному червоному купальнику. Вона приймала різні пози, щоб показати свою струнку фігуру з усіх ракурсів. Розкішне руде волосся до пояса вона залишила розпущеним.

"Sun vibes", - підписала знімки Маша, що перекладається як "сонячний настрій".

На тлі відкривається мальовничий вид на пальми і блакитне небо.

Маша Полякова порелаксувала в басейні на Мальдівах (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Користувачі мережі почали активно коментувати нові фото дочки поп-діви. Вони поділилися на два табори - одні захоплюються фігурою Маші і обсипають її компліментами, інші ж розгледіли на кадрах фотошоп і порадили дівчині попрацювати над тілом.

Невмілий фотошоп найгірший ворог фото

Шикарна Маша

Моралфаги увійшли в чат. То фігура їх не влаштовує, то фото нібито не за віком

Красива дівчинка!

Машуля, ти крута, але над фігурою треба працювати ще бааагаатооо

Ну що сказати, яблуко від яблуні далеко не падає. Чудово виглядає Марія

Попрацюй над фігурою

Треба трохи обрости м'ясом - подорослішати. Це фотосесія для більш дорослих жінок

Або поганий фотограф, або зарано робити фото в такому ракурсі

Відзначимо, що Маша любить зніматися в купальнику і частенько публікує такі фото, що викликає різну реакцію у підписників. Дівчина намагається не звертати уваги на недоброзичливців, а зіркова мама завжди її підтримує.