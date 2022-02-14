Дочка Полякової нарвалася на критику через відверті фото в купальнику
Оля Полякова разом з сім'єю відпочиває на Мальдівах - і якщо сама співачка поки не поспішає ділитися спекотними фото, то її старша дочка Маша вже продемонструвала свою фігуру в купальнику.
На своїй сторінці в Instagram 16-річна дівчина поділилася кадрами з відвертої фотосесії в басейні.
Юна блогерка позувала в роздільному червоному купальнику. Вона приймала різні пози, щоб показати свою струнку фігуру з усіх ракурсів. Розкішне руде волосся до пояса вона залишила розпущеним.
"Sun vibes", - підписала знімки Маша, що перекладається як "сонячний настрій".
На тлі відкривається мальовничий вид на пальми і блакитне небо.
Маша Полякова порелаксувала в басейні на Мальдівах (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Користувачі мережі почали активно коментувати нові фото дочки поп-діви. Вони поділилися на два табори - одні захоплюються фігурою Маші і обсипають її компліментами, інші ж розгледіли на кадрах фотошоп і порадили дівчині попрацювати над тілом.
- Невмілий фотошоп найгірший ворог фото
- Шикарна Маша
- Моралфаги увійшли в чат. То фігура їх не влаштовує, то фото нібито не за віком
- Красива дівчинка!
- Машуля, ти крута, але над фігурою треба працювати ще бааагаатооо
- Ну що сказати, яблуко від яблуні далеко не падає. Чудово виглядає Марія
- Попрацюй над фігурою
- Треба трохи обрости м'ясом - подорослішати. Це фотосесія для більш дорослих жінок
- Або поганий фотограф, або зарано робити фото в такому ракурсі
Відзначимо, що Маша любить зніматися в купальнику і частенько публікує такі фото, що викликає різну реакцію у підписників. Дівчина намагається не звертати уваги на недоброзичливців, а зіркова мама завжди її підтримує.
Як повідомлялося раніше, 16-річна дочка Полякової розкрила деталі непростих відносин батька з бойфрендом. Маша зізналася, що тато куди суворіше мами і завжди контролює її контакти з хлопцем.