ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дочка Полякової нарвалася на критику через відверті фото в купальнику

Новость на русском →
Мальдіви, Понеділок 14 лютого 2022 12:28
Дочка Полякової нарвалася на критику через відверті фото в купальнику Фото: Маша Полякова показала фігуру на відпочинку (instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Марина Настевич

Оля Полякова разом з сім'єю відпочиває на Мальдівах - і якщо сама співачка поки не поспішає ділитися спекотними фото, то її старша дочка Маша вже продемонструвала свою фігуру в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram 16-річна дівчина поділилася кадрами з відвертої фотосесії в басейні.

Юна блогерка позувала в роздільному червоному купальнику. Вона приймала різні пози, щоб показати свою струнку фігуру з усіх ракурсів. Розкішне руде волосся до пояса вона залишила розпущеним.

"Sun vibes", - підписала знімки Маша, що перекладається як "сонячний настрій".

На тлі відкривається мальовничий вид на пальми і блакитне небо.

Дочка Полякової нарвалася на критику через відверті фото в купальникуДочка Полякової нарвалася на критику через відверті фото в купальникуДочка Полякової нарвалася на критику через відверті фото в купальнику

Маша Полякова порелаксувала в басейні на Мальдівах (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Користувачі мережі почали активно коментувати нові фото дочки поп-діви. Вони поділилися на два табори - одні захоплюються фігурою Маші і обсипають її компліментами, інші ж розгледіли на кадрах фотошоп і порадили дівчині попрацювати над тілом.

  • Невмілий фотошоп найгірший ворог фото
  • Шикарна Маша
  • Моралфаги увійшли в чат. То фігура їх не влаштовує, то фото нібито не за віком
  • Красива дівчинка!
  • Машуля, ти крута, але над фігурою треба працювати ще бааагаатооо
  • Ну що сказати, яблуко від яблуні далеко не падає. Чудово виглядає Марія
  • Попрацюй над фігурою
  • Треба трохи обрости м'ясом - подорослішати. Це фотосесія для більш дорослих жінок
  • Або поганий фотограф, або зарано робити фото в такому ракурсі

Відзначимо, що Маша любить зніматися в купальнику і частенько публікує такі фото, що викликає різну реакцію у підписників. Дівчина намагається не звертати уваги на недоброзичливців, а зіркова мама завжди її підтримує.

Як повідомлялося раніше, 16-річна дочка Полякової розкрила деталі непростих відносин батька з бойфрендом. Маша зізналася, що тато куди суворіше мами і завжди контролює її контакти з хлопцем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля Полякова Маша Полякова
LITE
Без канцерогенів: краща олія для смаження, що не зашкодить здоров'ю
Без канцерогенів: краща олія для смаження, що не зашкодить здоров'ю