Дочь Поляковой нарвалась на критику из-за откровенных фото в купальнике
Оля Полякова вместе с семьей отдыхает на Мальдивах - и если сама певица пока не спешит делиться жаркими фото, то ее старшая дочь Маша уже продемонстрировала свою фигуру в купальнике.
На своей странице в Instagram 16-летняя девушка поделилась кадрами с откровенной фотосессии в бассейне.
Юная блогерша позировала в раздельном красном купальнике. Она принимала разные позы, чтобы показать свою стройную фигуру со всех ракурсов. Роскошные рыжие волосы до пояса она оставила распущенными.
"Sun vibes", - подписала снимки Маша, что переводится как "солнечное настроение".
На фоне открывается живописный вид на пальмы и голубое небо.
Маша Полякова порелаксировала в бассейне на Мальдивах (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Пользователи сети принялись активно комментировать новые фото дочери поп-дивы. Они поделились на два лагеря - одни восхищаются фигурой Маши и осыпают ее комплиментами, другие же разглядели на кадрах фотошоп и посоветовали девушке поработать над телом.
- Неумелый фотошоп худший враг фото
- Шикарная Маша
- Моралфаги вошли в чат. То фигура их не устраивает, то фото якобы не по возрасту
- Красивая девочка!
- Машуля, ти крута, але над фігурою треба працювати ще бааагаатооо
- Ну что сказать, яблоко от яблони далеко не падает. Восхитительно выглядит Мария
- Попрацюй над фігурою
- Надо чуть обрасти мясом - повзрослеть. Это фотосессия для более взрослых женщин
- Или плохой фотограф, или рановато делать фото в таком ракурсе
Отметим, что Маша любит сниматься в купальнике и частенько публикует такие фото, что вызывает разную реакцию у подписчиков. Девушка старается не обращать внимания на недоброжелателей, а звездная мама всегда ее поддерживает.
Как сообщалось ранее, 16-летняя дочь Поляковой раскрыла детали непростых отношений отца с бойфрендом. Маша призналась, что папа куда строже мамы и всегда контролирует ее контакты с парнем.