Дочь Поляковой нарвалась на критику из-за откровенных фото в купальнике

Оля Полякова вместе с семьей отдыхает на Мальдивах - и если сама певица пока не спешит делиться жаркими фото, то ее старшая дочь Маша уже продемонстрировала свою фигуру в купальнике.

На своей странице в Instagram 16-летняя девушка поделилась кадрами с откровенной фотосессии в бассейне.

Юная блогерша позировала в раздельном красном купальнике. Она принимала разные позы, чтобы показать свою стройную фигуру со всех ракурсов. Роскошные рыжие волосы до пояса она оставила распущенными.

"Sun vibes", - подписала снимки Маша, что переводится как "солнечное настроение".

На фоне открывается живописный вид на пальмы и голубое небо.

Маша Полякова порелаксировала в бассейне на Мальдивах (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Пользователи сети принялись активно комментировать новые фото дочери поп-дивы. Они поделились на два лагеря - одни восхищаются фигурой Маши и осыпают ее комплиментами, другие же разглядели на кадрах фотошоп и посоветовали девушке поработать над телом.

Неумелый фотошоп худший враг фото

Шикарная Маша

Моралфаги вошли в чат. То фигура их не устраивает, то фото якобы не по возрасту

Красивая девочка!

Машуля, ти крута, але над фігурою треба працювати ще бааагаатооо

Ну что сказать, яблоко от яблони далеко не падает. Восхитительно выглядит Мария

Попрацюй над фігурою

Надо чуть обрасти мясом - повзрослеть. Это фотосессия для более взрослых женщин

Или плохой фотограф, или рановато делать фото в таком ракурсе

Отметим, что Маша любит сниматься в купальнике и частенько публикует такие фото, что вызывает разную реакцию у подписчиков. Девушка старается не обращать внимания на недоброжелателей, а звездная мама всегда ее поддерживает.