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Дочь Поляковой нарвалась на критику из-за откровенных фото в купальнике

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Мальдивы, Понедельник 14 февраля 2022 12:28
Дочь Поляковой нарвалась на критику из-за откровенных фото в купальнике Фото: Маша Полякова показала фигуру на отдыхе (instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Марина Настевич

Оля Полякова вместе с семьей отдыхает на Мальдивах - и если сама певица пока не спешит делиться жаркими фото, то ее старшая дочь Маша уже продемонстрировала свою фигуру в купальнике.

На своей странице в Instagram 16-летняя девушка поделилась кадрами с откровенной фотосессии в бассейне.

Юная блогерша позировала в раздельном красном купальнике. Она принимала разные позы, чтобы показать свою стройную фигуру со всех ракурсов. Роскошные рыжие волосы до пояса она оставила распущенными.

"Sun vibes", - подписала снимки Маша, что переводится как "солнечное настроение".

На фоне открывается живописный вид на пальмы и голубое небо.

Дочь Поляковой нарвалась на критику из-за откровенных фото в купальникеДочь Поляковой нарвалась на критику из-за откровенных фото в купальникеДочь Поляковой нарвалась на критику из-за откровенных фото в купальнике

Маша Полякова порелаксировала в бассейне на Мальдивах (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Пользователи сети принялись активно комментировать новые фото дочери поп-дивы. Они поделились на два лагеря - одни восхищаются фигурой Маши и осыпают ее комплиментами, другие же разглядели на кадрах фотошоп и посоветовали девушке поработать над телом.

  • Неумелый фотошоп худший враг фото
  • Шикарная Маша
  • Моралфаги вошли в чат. То фигура их не устраивает, то фото якобы не по возрасту
  • Красивая девочка!
  • Машуля, ти крута, але над фігурою треба працювати ще бааагаатооо
  • Ну что сказать, яблоко от яблони далеко не падает. Восхитительно выглядит Мария
  • Попрацюй над фігурою
  • Надо чуть обрасти мясом - повзрослеть. Это фотосессия для более взрослых женщин
  • Или плохой фотограф, или рановато делать фото в таком ракурсе

Отметим, что Маша любит сниматься в купальнике и частенько публикует такие фото, что вызывает разную реакцию у подписчиков. Девушка старается не обращать внимания на недоброжелателей, а звездная мама всегда ее поддерживает.

Как сообщалось ранее, 16-летняя дочь Поляковой раскрыла детали непростых отношений отца с бойфрендом. Маша призналась, что папа куда строже мамы и всегда контролирует ее контакты с парнем.

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Оля Полякова Маша Полякова
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