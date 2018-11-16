"Наздогнали, побили": постраждалий розповів про трудове рабство в Одеській області

Відео: YouTube/Національна поліція України)

В селі Великий Дальник Біляївського району Одеської області з трудового рабства звільнили 94 людини. Найстаршому вже виповнилося 67, наймолодшому ще немає 15. Працювали безкоштовно на полях сільгосппідприємства. Робочих вербували на вокзалах українських міст. Відповідне відео опублікувала Національна поліція України на YouTube.

"87-го року народження. Уродженець міста Києва. У мене скрутне матеріальне становище. Шукав роботу. Йдучи по залізничному вокзалу, до мене підійшли чоловік та жінка циганської зовнішності, яких звали Руслан і Фатіма. Вони мені запропонували роботу. Оплата - 500 гривень на добу. Плюс обіцяли житло, забезпечення формою і триразове харчування", - розповідає жертва.

Чоловік погодився на такі умови. Далі його відвели в машину, де наполегливо пропонували випити. Чоловік піддався спокусі, а наступного ранку прокинувся в бараку. Там він виявився не один. Полонені розповіли, що він знаходиться під Одесою.

Постраждалий повідомляє, що людей примушували працювати. Виводили на поля і криками пояснювали, що потрібно робити. Могли навіть вдарити, якщо хтось починав обурюватися. Чоловік зрозумів, що не хоче знаходиться в таких умовах і попросився додому, однак його не відпустили. "Я зрозумів, що справи не буде, я вирішив втекти. Це призвело до того, що мене наздогнали і побили", - ділиться він.

Більше спроб втекти полонений не робив, так як боявся за своє життя. Через два місяці він почув шум у бараці, а потім побачив, що Їх звільняє підрозділ поліції.

До речі, поліцейські затримали 13 підозрюваних у торгівлі людьми. Їх можуть ув'язнити на 15 років. А підприємство, де утримували людей, працює досі. Серед робітників - мешканці кількох навколишніх сіл. Троє звільнених з рабства людей перебувають у лікарні, інші - проходять медогляд у Києві.

Нагадаємо, що суд заарештував учасників банди, які тримали в рабстві майже 100 чоловік.

Ми писали, що в Одеській області поліція звільнила з рабства 94 людини.

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