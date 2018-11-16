"Догнали, избили": пострадавший рассказал о трудовом рабстве в Одесской области

Видео: (YouTube/Национальная полиция Украины)

В селе Великий Дальник Беляевского района Одесской области из трудового рабства освободили 94 человека. Самому старшему уже исполнилось 67, самому молодому еще нет 15. Работали бесплатно на полях сельхозпредприятия. Рабочих вербовали на вокзалах украинских городов. Соответствующее видео опубликовала Национальная полиция Украины на YouTube.

"87-го года рождения. Уроженец города Киева. У меня тяжелое материальное положение. Искал работу. Идя по железнодорожному вокзалу, ко мне подошли мужчина и женщина цыганской внешности, которых звали Руслан и Фатима. Они мне предложили работу. Оплата - 500 гривен в сутки. Плюс обещали жилье, обеспечение формой и трехразовое питание", - рассказывает жертва.

Мужчина согласился на такие условия. Далее его отвели в машину, где настойчиво предлагали выпить. Мужчина поддался соблазну, а на следующее утро проснулся в бараке. Там он оказался не один. Пленные рассказали, что он находится под Одессой.

Пострадавший сообщает, что людей заставляли работать. Выводили на поля и криками объясняли, что нужно делать. Могли даже ударить, если кто-то начинал возмущаться. Мужчина понял, что не хочет находится в таких условиях и попросился домой, однако его не отпустили. "Я понял, что дела не будет, я решил убежать. Это привело к тому, что меня догнали и избили", - делится он.

Больше попыток убежать пленный не предпринимал, так как боялся за свою жизнь. Через два месяца он услышал шум в бараке, а затем увидел, что их освобождает подразделение полиции.

К слову, полицейские задержали 13 подозреваемых в торговле людьми. Их могут заключить в тюрьму на 15 лет. А предприятие, где удерживали людей, работает до сих пор. Среди рабочих - жители нескольких окрестных сел. Трое освобожденных из рабства людей находятся в больнице, остальные - проходят медосмотр в Киеве.

Напомним, что суд арестовал участников банды, которые держали в рабстве почти 100 человек.

Мы писали, что в Одесской области полиция освободила из рабства 94 человека.

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