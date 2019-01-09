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Доходи від криптовалюти: жителі села Дніпропетровської області отримали дивіденди

STYLERЖиття    09.01.2019 - 22:47
Доходи від криптовалюти: жителі села Дніпропетровської області отримали дивіденди
Фото: flickr.com/BTC Keychain

Дивіденди поки вийшли не великі, але у сільради серйозні плани на кінець року

Мешканці села Єлизаветівка рахують перші доходи, які вони отримали від криптовалюти, яку з їх згоди купив сільський голова. Про це повідомляє ТСН.

Щоб заробити для сільської громади, голова села запропонував односельцям вкласти гроші в цифрову валюту.

У травні 2018 року голова Єлизаветівки вклав свої 13 тисяч гривень в криптовалюту і через місяць потроїв свої гроші. Свою частку він забрав, а зароблену розділив між жителями села.

Після цього селяни дозволили голові використовувати гроші громади для операцій з криптовалютою.

За півроку на рахунки надійшло близько 200 тисяч гривень. Відсотки віддали людям. Кожен отримав по 100 грн.

Один з жителів села порівняв цифрові активи з акціями на нерухомість або зернові. Незважаючи на те, що людям роздали тільки по 100 гривень, він упевнений, що в майбутньому буде більше.

"Криптовалюта – це добре. Наші онуки грають. Живі кошти", - заявив житель Єлизаветівки.

Варто зазначити, що закінчувати експеримент сільрада не збирається і планує під кінець 2019 року заробити і роздати людям по 2 000 гривень.

Нагадаємо, що глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард закликала центральні банки країн задуматися про випуск криптовалют.

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство фінансів України створює робочу групу з питань оподаткування операцій з криптовалютами.

 

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