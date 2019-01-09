Доходы от криптовалюты: жители села Днепропетровской области получили дивиденды

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Дивиденды пока получились не большие, но у сельсовета серьезные планы на конец года

Жители села Елизаветовка считают первые доходы, которые они получили от криптовалюты, которую с их согласия приобрел сельский голова. Об этом сообщает ТСН.

Чтобы заработать для сельской общины, голова села предложил односельчанам вложить деньги в цифровую валюту.

В мае 2018 года голова Елизаветовки вложил свои 13 тысяч гривен в криптовалюту и через месяц утроил свои деньги. Свою долю он забрал, а заработанную разделил между жителями села.

После этого селяне позволили голове использовать деньги общины для операций с криптовалютой.

За полгода на счета поступило около 200 тысяч гривен. Проценты отдали людям. Каждый получил по 100 грн.

Один из жителей села сравнил цифровые активы с акциями на недвижимость или зерновые. Несмотря на то, что людям раздали только по 100 гривен, он уверен, что в будущем будет больше.

"Криптовалюта – это хорошо. Наши внуки играют. Живые средства", - заявил житель Елизаветовки.

Стоит отметить, что заканчивать эксперимент сельсовет не собирается и планирует под конец 2019 года заработать и раздать людям по 2 000 гривен.

Напомним, что глава Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала центральные банки стран задуматься о выпуске криптовалют.

Ранее сообщалось о том, что Министерство финансов Украины создает рабочую группу по вопросам налогообложения операций с криптовалютами.