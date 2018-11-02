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"Докреативились": мережу магазинів електроніки звинуватили в расизмі

STYLERЖиття    02.11.2018 - 19:28
Фото: (Колаж/РБК-Україна)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

У мережі обурені "креативністю" реклами мережі магазинів техніки "Ельдорадо"

В соцмережах активно обговорюють рекламний постер мережі магазинів "Ельдорадо", на якому зображений афроамериканець. Користувачів обурила дискримінація актора за кольором шкіри, який позував для реклами. Фото скандального рекламного постера опублікувала у своєму профілі Ніна Міщенко, керівник напрямку креативного маркетингу і комунікацій Taryan Group у Facebook.

Вона обурилася подібною рекламою, і користувачі підтримали її в коментарях.

&quot;Докреативились&quot;: мережу магазинів електроніки звинуватили в расизмі

Скріншот поста облікового запису facebook.com/nina.mishchenko.3

&quot;Докреативились&quot;: мережу магазинів електроніки звинуватили в расизмі

Фото: (facebook.com/nina.mishchenko.3)

В коментарях люди називають рекламу тупою і жорстокою.

"Ельдорадівці сміливі і тупі", "Ніна, ну що ти цькування починаєш. P. S. А якщо серйозно, дах у "Ельдорадо" поїхав", "Ой все. Докреативились", "Чисто оффтоп, це чувак з рекламного ролика "Уклону", до речі, ні?", "Е*анулись - так не коректно писати. Альтернативно креативні", — пишуть коментатори.

&quot;Докреативились&quot;: мережу магазинів електроніки звинуватили в расизмі

&quot;Докреативились&quot;: мережу магазинів електроніки звинуватили в расизмі

&quot;Докреативились&quot;: мережу магазинів електроніки звинуватили в расизмі

Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/nina.mishchenko.3

Один з користувачів додав, що "Ельдорадо" вже відреагувала на невдоволення рекламою і прикріпив скріншот офіційної відповіді компанії.

&quot;Докреативились&quot;: мережу магазинів електроніки звинуватили в расизмі

У компанії відповіли: "ми дійсно вважаємо, що використання чорношкірого актора не є проявом расизму", після чого додали, що "ніякого упередження або дискримінації наша реклама не має".

&quot;Докреативились&quot;: мережу магазинів електроніки звинуватили в расизмі

Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/nina.mishchenko.3

до Речі, на офіційному сайті "Ельдорадо" розміщена схожа реклама.

Скріншот реклами (eldorado.ua)

Нагадаємо, що Ryanair засудили за терпимість до расизму серед пасажирів.

Раніше повідомлялося, що у Сумах не пустили людини в ресторан через колір шкіри.

До речі, в Києві побили активіста через підозру в гомосексуалізмі.

Відео: (video.rbc.ua)

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