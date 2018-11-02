"Докреативились": мережу магазинів електроніки звинуватили в расизмі

У мережі обурені "креативністю" реклами мережі магазинів техніки "Ельдорадо"
В соцмережах активно обговорюють рекламний постер мережі магазинів "Ельдорадо", на якому зображений афроамериканець. Користувачів обурила дискримінація актора за кольором шкіри, який позував для реклами. Фото скандального рекламного постера опублікувала у своєму профілі Ніна Міщенко, керівник напрямку креативного маркетингу і комунікацій Taryan Group у Facebook.
Вона обурилася подібною рекламою, і користувачі підтримали її в коментарях.
Скріншот поста облікового запису facebook.com/nina.mishchenko.3
Фото: (facebook.com/nina.mishchenko.3)
В коментарях люди називають рекламу тупою і жорстокою.
"Ельдорадівці сміливі і тупі", "Ніна, ну що ти цькування починаєш. P. S. А якщо серйозно, дах у "Ельдорадо" поїхав", "Ой все. Докреативились", "Чисто оффтоп, це чувак з рекламного ролика "Уклону", до речі, ні?", "Е*анулись - так не коректно писати. Альтернативно креативні", — пишуть коментатори.
Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/nina.mishchenko.3
Один з користувачів додав, що "Ельдорадо" вже відреагувала на невдоволення рекламою і прикріпив скріншот офіційної відповіді компанії.
У компанії відповіли: "ми дійсно вважаємо, що використання чорношкірого актора не є проявом расизму", після чого додали, що "ніякого упередження або дискримінації наша реклама не має".
Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/nina.mishchenko.3
до Речі, на офіційному сайті "Ельдорадо" розміщена схожа реклама.
Скріншот реклами (eldorado.ua)
Нагадаємо, що Ryanair засудили за терпимість до расизму серед пасажирів.
Раніше повідомлялося, що у Сумах не пустили людини в ресторан через колір шкіри.
До речі, в Києві побили активіста через підозру в гомосексуалізмі.
Відео: (video.rbc.ua)