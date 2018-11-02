"Докреативились": сеть магазинов электроники уличили в расизме

В сети возмущены "креативностью" рекламы сети магазинов техники "Эльдорадо"
В соцсетях активно обсуждают рекламный постер сети магазинов "Эльдорадо", на котором изображен афроамериканец. Пользователей возмутила дискриминация актера, позировавшего для рекламы, по цвету кожи. Фото скандального рекламного постера опубликовала в своем профиле Нина Мищенко, руководитель направления креативного маркетинга и коммуникаций Taryan Group в Facebook.
Она возмутилась подобной рекламой, и пользователи поддержали ее в комментариях.
Скриншот поста аккаунта facebook.com/nina.mishchenko.3
Фото: (facebook.com/nina.mishchenko.3)
В комментариях люди называют рекламу тупой и жестокой.
"Эльдорадовцы смелые и тупые", "Нина, ну что ты травлю начинаешь. P. S. А если серьезно, крыша у "Эльдорадо" поехала", "Ой все. Докреативились", "Чисто оффтоп, это чувак из рекламного ролика "Уклона", кстати, нет?", "Е*анулись - так не корректно писать. Альтернативно креативные", — пишут комментаторы.
Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/nina.mishchenko.3
Один из пользователей добавил, что "Эльдорадо" уже отреагировала на недовольство рекламой и прикрепил скриншот официального ответа компании.
В компании ответили: "мы действительно считаем, что использование чернокожего актера не является проявлением расизма", после чего добавили, что "никакого предубеждения или дискриминации наша реклама не имеет".
Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/nina.mishchenko.3
Кстати, на официальном сайте "Эльдорадо" размещена похожая реклама.
Скриншот рекламы (eldorado.ua)
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Видео: (video.rbc.ua)