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"Докреативились": сеть магазинов электроники уличили в расизме

STYLERЖизнь    02.11.2018 - 19:28
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

В сети возмущены "креативностью" рекламы сети магазинов техники "Эльдорадо"

В соцсетях активно обсуждают рекламный постер сети магазинов "Эльдорадо", на котором изображен афроамериканец. Пользователей возмутила дискриминация актера, позировавшего для рекламы, по цвету кожи. Фото скандального рекламного постера опубликовала в своем профиле Нина Мищенко, руководитель направления креативного маркетинга и коммуникаций Taryan Group в Facebook.

Она возмутилась подобной рекламой, и пользователи поддержали ее в комментариях.

&quot;Докреативились&quot;: сеть магазинов электроники уличили в расизме

Скриншот поста аккаунта facebook.com/nina.mishchenko.3

&quot;Докреативились&quot;: сеть магазинов электроники уличили в расизме

Фото: (facebook.com/nina.mishchenko.3)

В комментариях люди называют рекламу тупой и жестокой.

"Эльдорадовцы смелые и тупые", "Нина, ну что ты травлю начинаешь. P. S. А если серьезно, крыша у "Эльдорадо" поехала", "Ой все. Докреативились", "Чисто оффтоп, это чувак из рекламного ролика "Уклона", кстати, нет?", "Е*анулись - так не корректно писать. Альтернативно креативные", — пишут комментаторы.

&quot;Докреативились&quot;: сеть магазинов электроники уличили в расизме

&quot;Докреативились&quot;: сеть магазинов электроники уличили в расизме

&quot;Докреативились&quot;: сеть магазинов электроники уличили в расизме

Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/nina.mishchenko.3

Один из пользователей добавил, что "Эльдорадо" уже отреагировала на недовольство рекламой и прикрепил скриншот официального ответа компании.

&quot;Докреативились&quot;: сеть магазинов электроники уличили в расизме

В компании ответили: "мы действительно считаем, что использование чернокожего актера не является проявлением расизма", после чего добавили, что "никакого предубеждения или дискриминации наша реклама не имеет".

&quot;Докреативились&quot;: сеть магазинов электроники уличили в расизме

Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/nina.mishchenko.3

Кстати, на официальном сайте "Эльдорадо" размещена похожая реклама.

Скриншот рекламы (eldorado.ua)

Напомним, что Ryanair осудили за терпимость к расизму среди пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Сумах не пустили человека в ресторан из-за цвета кожи.

Кстати, в Киеве избили активиста из-за подозрения в гомосексуализме.

 Видео: (video.rbc.ua)

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