Дольче Віта: правила солодкого життя від Ероса Рамазотті

Немає часу солодше літа. У цей сезон найкраще відчувається те, що в Італії називають Dolce vita - "солодке життя". Мистецтву красивого життя і правда краще вчитися в італійців або як мінімум робити це під італійську музику. Тому зараз пропонуємо включити плейлист з пісень одного з найвідоміших італійських композиторів - Ероса Рамазотті та взяти на озброєння кілька правил, які допоможуть відчути солодкість кожного літнього дня.

Правило №1. Обирайте найкраще

Життя одне, тому прожити його потрібно так, щоб в старості не шкодувати ні про один з прожитих днів. Зокрема, коли є така можливість, в побутових питаннях завжди обирайте краще: продукти - найбажаніші і найсвіжіші. Одяг - зручний і красивий. Відпустку - у тих місцях, куди вам давно хочеться. Одним словом, не економте на якості свого життя і не відмовляйте собі в дрібних радощах, адже життя - це головна цінність, яка у вас є. А почніть з того, що прямо зараз увімкніть один з головних хітів Ероса Рамазотті і спробуйте насолодитися моментом, в якому перебуваєте.

Tina Turner & Eros Ramazzotti - Cose Della Vita Live

Правило №2. Проводьте більше часу з друзями або родиною

Ваша родина - ваша фортеця, друзі - головне надбання, яке може подарувати життя. Гроші закінчуються, досягнення відбуваються, робота змінюється, а справжні друзі і по-справжньому рідні люди залишаються поруч. Сім'я – те місце, де тебе приймуть будь-яким і ніколи не зрадять. Не випадково італійці так люблять великі сімейні вечері. Чим більше компанія, що збирається за столом - тим виразніше відчуття стабільності і захищеності, яке може подарувати таке коло.

Joe Cocker, Eros Ramazzotti - That's All I Need To Know

Правило №3. Намагайтеся добре виглядати і не нехтуйте манерами

Перше враження можна справити лише один раз, тому важливо завжди мати гарний вигляд. У італійців завжди є одяг на всі випадки життя: для прогулянок по парку, гри в гольф, відвідування концертів, консерваторії або дружніх зустрічей. Що ж до хороших манер, то вони завжди роблять життя трохи приємнішим. Прості базові речі здатні змінити світ навколо вас: доброзичливе привітання, проста посмішка, слова подяки або своєчасно сказане "пробач". Просто спробуйте взяти за правило і побачите як змінитися ваше життя.

Eros Ramazzotti & Cher - Piu Che Puoi

Правило №4. Не поспішайте, все одно не встигнете

Життя - це не гонитва за чим-небудь, щасливим потрібно бути тут і зараз. Тому, якщо вас закрутило в низці подій і справ-- спробуйте трохи сповільнитися і побачите, що рівень стресу навколо вас значно знизився. Більш того, чим менше ви будете поспішати, тим більше будете встигати. Змістив фокус на важливе, ви здивуєтеся як багато дало вам уповільнення, і в особистому плані і в професійних сферах.

Eros Ramazzotti - Fuoco Nel Fuoco

Правило №5. Робіть собі подарунки

Не відмовляйте собі в дрібних радощах. Це допоможе частіше відчувати, що життя прекрасне. І якщо вже ви прожили певну частину дня під музику Ероса Рамазотті, почніть з купівлі квитка на його концерт. 8 жовтня у Палаці спорту Рамазотті презентує свій новий альбом Vita Ce N'è, подія відбудеться в рамках однойменного світового турне артиста, яке охоплює 5 континентів. З собою музикант привезе унікальну динамічну сцену і команду зі 100 чоловік, тому задоволення від його шоу вам забезпечено.

Eros Ramazzotti - Più Bella Cosa