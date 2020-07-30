Долар може бути і по 50: експерт приголомшив прогнозом

Різке подорожчання долара по відношенню до гривні найближчим часом малоймовірне, проте навіть на тлі можливих прогнозів про кардинальну зміну курсу від 30 і навіть до 50-ти українці не зможуть почати масовий обмін національної валюти на американську.

Таку думку висловив економіст Віктор Скаршевський в ефірі телеканалу "Україна 24".

Експерт також пояснив, чому в Україні громадяни не стануть масово скуповувати валюту.

Зокрема, на це прямо впливає можливості людей, їх добробут і грошові запаси, які внаслідок кризи через коронавірус помітно знизилися.

"Наразі причин для різкої девальвації гривні немає. І це також відбито в прогнозі Мінекономіки. До речі, якщо ще у квітні уряд розраховував середньорічний курс долара на 2020 рік в середньому 29 гривень, то зараз вже в оновленому прогнозі 27 гривень за долар. Тобто переглянули у бік зміцнення. І далі в наступному році середній курс прогнозується 29.10 грн/дол, через рік 29.30 грн/дол і так далі. Я вважаю, що це більш-менш реально", - заявив Скаршевський.

Водночас він визнає, що в Україні можуть прогнозувати різку зміну курсу валют: 1 долар по 40 гривень чи навіть по 50 гривень.

"Але люди цієї паніці не піддадуться, особливо коли змінився глава НБУ, з однієї простої причини - від бідності. У людей немає вільної гривні, щоб бігти в обмінники та купувати долари", - упевнений експерт.

Також він додав, що картина швидше за все буде зворотня: люди будуть шикуватися в черги до обмінників, щоб здавати долари, оскільки в результаті кризи багато людей втратили роботу.

"Те, що в останні тижні сталася деяка девальвація - це передусім були спекулятивні очікування на ринку. Зараз поступово гривня знову почала зміцнюватися", - заявив Скаршевський.

Економіст назвав безробіття в Україні проблемою номер один, і вона залишиться в найближчі кілька років. Він додав, що у 2021-му, як прогнозують в уряді, в нашій країні буде близько 9% безробітних.

Відео: Економіст озвучив прогноз курсу долара і пояснив, чому українці не побіжать в обмінники

Як повідомлялося, у Мінекономіки дали прогноз курсу на 2021 рік і розповіли, чи варто запасатися доларами.

Раніше ми писали, що нардепів спіймали на листування про відставку глави НБУ. Депутати обіцяли легко "влаштувати" долар по 30 грн.