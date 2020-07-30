Доллар может быть и по 50: эксперт ошарашил прогнозом

Резкое подорожание доллара по отношению к гривне в ближайшее время маловероятно, однако даже на фоне возможных прогнозов о кардинальной смене курса от 30 и даже до 50-ти украинцы не смогут начать массовый обмен национальной валюты на американскую.

Такое мнение высказал экономист Виктор Скаршевский в эфире телеканала "Украина 24".

Эксперт также объяснил, почему в Украине граждане не станут массово скупать валюту.

В частности, на это прямо влияет возможности людей, их благосостояние и денежные запасы, которые вследствие кризиса из-за коронавируса заметно снизились.

"Сейчас в данный момент причин для резкой девальвации гривны нет. И это также отражено в прогнозе Минэкономики. Кстати, если еще в апреле правительство рассчитывало среднегодовой курс доллара на 2020 год в среднем 29 гривен, то сейчас уже в обновленном прогнозе 27 гривен за доллар. То есть пересмотрели в сторону на укрепление. И дальше в следующем году средний курс прогнозируется 29.10 грн/долл, через год 29.30 грн/долл и так далее. Я считаю что это более-менее реально", - заявил Скаршевский.

В то же время он признает, что в Украине могут прогнозировать резкое изменение курса валют: 1 доллар по 40 гривен или даже по 50 гривен.

"Но люди этой панике не поддадутся, особенно когда сменился глава НБУ, по одной простой причине - от бедности. У людей нет свободной гривны, чтобы бежать в обменники и закупать доллары", - уверен эксперт.

Также он добавил, что картина скорее всего будет обратная: люди будут выстраиваться в очереди в обменники, чтобы сдавать доллары, так как в результате кризиса многие люди потеряли работу.

"То, что в последние недели произошла некоторая девальвация - это прежде всего были спекулятивные ожидания на рынке. Сейчас постепенно гривна начала опять укрепляться", - заявил Скаршевский.

Экономист назвал безработицу в Украине проблемой номер один, и она останется в ближайшие несколько лет. Он добавил, что в 2021-м, как прогнозируют в правительстве, в нашей стране будет порядка 9% безработных.

Видео: Экономист озвучил прогноз курса доллара и объяснил, почему украинцы не побегут в обменники

Как сообщалось, в Минэкономики дали прогноз курса на 2021 год и рассказали, стоит ли запасаться долларами.

Ранее мы писали, что нардепов поймали на переписке про отставку главы НБУ. Депутаты обещали легко "устроить" доллар по 30 грн.