Долар падає: експерти пояснили, що відбувається з валютою в Україні

Експерти пояснили, з чим пов'язане падіння курсу долара в Україні і дали свій прогноз на найближчий час. Про це пише "Сегодня".

Курс долара по відношенню до гривні за тиждень впав майже на півтора відсотка, що склало падіння з 27,21 гривень до 26, 77 гривень. Аналітики не вважають, що це падіння пов'язане з президентськими виборами і пояснюють, що таке падіння – нормальне явище.

"Характерно, що після падіння минулого тижня, долар продовжив зниження до гривні, хоча і помірне, як на готівковому ринку, так і на міжбанку. Однак не слід безпосередньо зв'язувати зміцнення гривні з підсумками першого туру виборів. Воно має не "політичну", а саму звичайну ринкову природу: пропозиція тимчасово перевищує попит. Коли співвідношення між попитом і пропозицією зміниться (а це неминуче станеться), маятник хитнеться в інший бік. Говорячи про зв'язок зміцнення гривні і виборів, доречно згадати прислів'я: "після цього – не значить внаслідок цього", - розповів старший аналітик Вадим Иосуб.

Курс долара в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Він додав, що очікується ще більше зниження курсу долара протягом поточного тижня і прогноз на початок наступного – падіння ще на 30 копійок.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,3/26,5 гривень", – прогнозує аналітик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці в березні відновили купівлю валюти.

А також розповіли про те, що аналітики дали прогноз курсу долара на наступний тиждень.