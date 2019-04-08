Доллар падает: эксперты объяснили, что происходит с валютой в Украине

Эксперты объяснили, с чем связано падение курса доллара в Украине и дали свой прогноз на ближайшее время. Об этом пишет "Сегодня".

Курс доллара по отношению к гривне за неделю упал почти на полтора процента, что составило падение с 27,21 гривен до 26, 77 гривен. Аналитики не считают, что это падение связано с президентскими выборами и объясняют, что такое падение – нормальное явление.

"Характерно, что после падения на прошлой неделе, доллар продолжил снижение к гривне, хотя и умеренное, как на наличном рынке, так и на межбанке. Однако не стоит напрямую связывать укрепление гривны с итогами первого тура выборов. Оно имеет не "политическую", а самую обычную рыночную природу: предложение временно превышает спрос. Когда соотношение между спросом и предложением изменится (а это неизбежно случится), маятник качнется в другую сторону. Говоря о связи укрепления гривны и выборов, уместно вспомнить пословицу: "после этого – не значит вследствие этого", - рассказал старший аналитик Вадим Иосуб.

Курс доллара в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Он добавил, что ожидается еще большее снижение курса доллара в течении текущей недели и прогноз на начало следующей – падение еще на 30 копеек.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,5 гривен", – спрогнозировал аналитик.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы в марте возобновили покупку валюты.

А также рассказали о том, что аналитики дали прогноз курса доллара на следующую неделю.