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Долар злетить до небес: що буде з валютою після виборів

STYLERЖиття    23.03.2019 - 09:40
Долар злетить до небес: що буде з валютою після виборів
Курс долара в Україні після виборів президента 2019 (ілюстративне фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Курс долара в Україні після виборів президента 2019 істотно підвищиться

Курс долара в Україні після виборів президента 2019 різко змінить напрямок. Політична ситуація в Україні завжди впливала на стан валютного ринку, а в передвиборчий період ризики для національної валюти зростають. У 2019 році битва передвиборних заяв і рейтингів і останні політичні скандали не надають нікого впливу на валютний ринок. Після виборів вартість долара може підвищиться більш ніж до 30 гривень, розповідає 112UA.

"Часто це пов'язано з посиленням девальваційних очікувань бізнесу, погіршенням доступу до міжнародного фінансування, а також зміною напрямку емісійних потоків", – зазначає Віктор Шулик, директор департаменту ринкових досліджень рейтингового агентства IBI-Rating.

Звичайно, в лютнево-березневому зміцнення гривні можна побачити і політичний фактор – мовляв, завели гроші з офшорів, які "кинули" курс. Але експерти не схильні бачити "політику".

Pміцнення гривні не було політичною складовою. Гривня зміцнювалася в цей період всі останні роки. В наявності саме фактор сезонності", – вважає Григорій Перерва.

Але навіть якщо факт виборів за допомогою "завезення" грошей в країну частково і вплинув на зміцнення курсу, то оцінити це вкрай складно. З іншого боку, зазвичай вплив політики на валютний ринок суто негативний, але битва передвиборних заяв і рейтингів і останні політичні скандали не надають нікого впливу на валютний ринок. Який буде результат президентських виборів і як це відіб'ється на курсі гривні, поки не може сказати ніхто.

Прогноз динаміки курс

В межах кінця березня-початку квітня курс не перевищить 27,5-27,7 грн/дол. За словами Григорія Перерви, у попередні роки курс починав рости в кінці квітня-початку травня. Тобто грав свою роль фактор сезонності. Гривня слабшала і знаходилась в менш стійкою ситуації до кінця осені.

Долар злетить до небес: що буде з валютою після виборів

Курс долара в Україні після виборів президента 2019 (ілюстративне фото: pixabay.com)

"Додамо до цього фактор виборів: спочатку президентських, а потім – парламентських. В умовах України це явно негативний фактор, який не сприяє зміцненню валюти. Якщо виборний процес пройде без ексцесів, гривня не вийде з коридору в 28-29 грн/дол. Однак у разі виникнення будь-якої нестабільності в країні, курс 30 грн/дол. може виявитися оптимістичним рівнем", – додає експерт.

Більш того, треба відзначити негативні чинники, які тією чи іншою мірою можуть вплинути на майбутню динаміку курсу нацвалюти: геополітичні моменти (торгові війни між США і Китаєм, Brexit і так далі), погіршення світової економічної кон'юнктури, політична дестабілізація і різка зміна економічної політики після виборів.

Нагадаємо, що долар і євро різко знизилися на міжбанку.

Раніше ми писали, що аналітики Morgan Stanley дали прогноз по курсу долара на 2019 рік.

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