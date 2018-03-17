"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції

Армія РФ приведена в підвищену бойову готовність

Волонтер, який воював в зоні проведення АТО, керівник благодійного фонду "Світ і Ко" Мирослав Гай привів ряд факторів, які демонструють, що ситуація на Донбасі, де встановилося відносне затишшя, ось-ось може спалахнути. Про це він написав на сторінці в Facebook.

За даними Гая, українських волонтерів та журналістів останнім часом масово "забанили" в соцмережах. Ярослав зазначає, що в Мережі "видна активність ботів - вони масово додаються до українських ЛОМІВ і працівників медіа".

"Мало того, в РФ армія приведена в підвищену бойову готовність, експерти пов'язують це з виборами Путіна. Розпорядження про казарменому положенні дані, по крайней мере, до 20-го числа", - говорить Гай.

"Також є інформація, що 11 березня в зону відповідальності 2 омсбр 2АК прибули представники російського підрозділу, що займається інформаційними операціями. Імовірно, їх робота буде спрямована на посилення дискредитації сил АТО напередодні виборів президента в РФ", - продовжує він.

Крім того, надходять повідомлення, що бойовики планують перемістити пункт пропуску зі Станиці Луганській в Щастя, припускаючи можливу ескалацію бойових дій в районі Станиці Луганській.

"Імовірно для організації подібних провокацій і прибули російські офіцери інформаційно-психологічних операцій. Хочуть звинуватити Україну в використанні російських виборів для проведення військових операцій як наочний приклад важливості Путіна як фактора міцної руки і контролю. А також створити привід і грунт для розширення гібридної агресії Росії проти України", - переконаний Мирослав.

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Відзначимо, російський журналіст Аркадій Бабченко зробив прогноз, що вирішити конфлікт на Донбасі політичними методами неможливо. Отже, на сході України буде "друга серія" війни за український суверенітет.