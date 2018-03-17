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"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції

STYLERLIFE        17.03.2018 - 14:10
Фото: Мирослав Гай (facebook.com/stansslav.malyar)
Фото: Мирослав Гай (facebook.com/stansslav.malyar)

Армія РФ приведена в підвищену бойову готовність

Волонтер, який воював в зоні проведення АТО, керівник благодійного фонду "Світ і Ко" Мирослав Гай привів ряд факторів, які демонструють, що ситуація на Донбасі, де встановилося відносне затишшя, ось-ось може спалахнути. Про це він написав на сторінці в Facebook.

За даними Гая, українських волонтерів та журналістів останнім часом масово "забанили" в соцмережах. Ярослав зазначає, що в Мережі "видна активність ботів - вони масово додаються до українських ЛОМІВ і працівників медіа".

"Мало того, в РФ армія приведена в підвищену бойову готовність, експерти пов'язують це з виборами Путіна. Розпорядження про казарменому положенні дані, по крайней мере, до 20-го числа", - говорить Гай.

"Також є інформація, що 11 березня в зону відповідальності 2 омсбр 2АК прибули представники російського підрозділу, що займається інформаційними операціями. Імовірно, їх робота буде спрямована на посилення дискредитації сил АТО напередодні виборів президента в РФ", - продовжує він.

Крім того, надходять повідомлення, що бойовики планують перемістити пункт пропуску зі Станиці Луганській в Щастя, припускаючи можливу ескалацію бойових дій в районі Станиці Луганській.

"Імовірно для організації подібних провокацій і прибули російські офіцери інформаційно-психологічних операцій. Хочуть звинуватити Україну в використанні російських виборів для проведення військових операцій як наочний приклад важливості Путіна як фактора міцної руки і контролю. А також створити привід і грунт для розширення гібридної агресії Росії проти України", - переконаний Мирослав.

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Відзначимо, російський журналіст Аркадій Бабченко зробив прогноз, що вирішити конфлікт на Донбасі політичними методами неможливо. Отже, на сході України буде "друга серія" війни за український суверенітет.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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