"Донбасс вот-вот может вспыхнуть": волонтер перечислил опасные тенденции

Армия РФ приведена в повышенную боевую готовность

Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай привел ряд факторов, которые демонстрируют, что ситуация на Донбассе, где установилось относительное затишье, вот-вот может вспыхнуть. Об этом он написал на странице в Facebook.



По данным Гая, украинских волонтеров и журналистов в последнее время массово "забанили" в соцсетях. Ярослав отмечает, что в Сети "видна активность ботов - они массово добавляются к украинским ЛОМАМ и работникам медиа".



"Мало того, в РФ армия приведена в повышенную боевую готовность, эксперты связывают это с выборами Путина. Распоряжения о казарменном положении даны, по крайней мере, до 20-го числа", - говорит Гай.

"Также есть информация, что 11 марта в зону ответственности 2 омсбр 2АК прибыли представители российского подразделения, занимающегося информационными операциями. Предположительно, их работа будет направлена на усиление дискредитации сил АТО в преддверии выборов президента в РФ", - продолжает он.



Кроме того, поступают сообщения, что боевики планируют переместить пункт пропуска из Станицы Луганской в Счастье, предполагая возможную эскалацию боевых действий в районе Станицы Луганской.



"Предположительно для организации подобных провокаций и прибыли российские офицеры информационно-психологических операций. Хотят обвинить Украину в использовании российских выборов для проведения военных операций как наглядный пример важности Путина как фактора крепкой руки и контроля. А также создать повод и почву для расширения гибридной агрессии России против Украины", - уверен Мирослав.

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Отметим, российский журналист Аркадий Бабченко сделал прогноз, что решить конфликт на Донбассе политическими методами невозможно. Следовательно, на востоке Украины будет "вторая серия" войны за украинский суверенитет.