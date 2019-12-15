На Донбасі від куль бойовиків загинув військовослужбовець: вороги знову порушили договір

14 грудня в районі проведення ООС бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляється в соціальній мережі Facebook на сторінці "Операція Об'єднаних Сил".

У повідомленні вказується: "Російська Федерація, незважаючи на запевнення світового співтовариства на переговорах лідерів "нормандської четвірки" в постійному припиненні вогню, продовжує систематичний обстріл позицій Об'єднаних сил... Внаслідок цих підступних дій загинув один з військовослужбовців збройних сил, ще два наших захисники отримали поранення".

На Донеччині загинув військовослужбовець (фото: facebook.com/abazia)

Також зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили 5 обстрілів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли.

"З початку доби російські окупаційні війська вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів у Луганському районі. Втрат з нашого боку немає", - зазначено в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що окупанти поранили українського воїна з невідомої зброї. Російські літаки скидають новий вид бомб, які вибухають у повітрі на невеликій висоті. При цьому дрібні осколки розлітаються в сторони і наносять поранення українським бійцям.