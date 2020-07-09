На Донбасі помер нагороджений терорист з бази "Миротворець": ховати нема за що

На окупованій частині Донбасу терорист помер Дмитро Поплавка, який отримав від бойовиків нагороди "за захист Донбасу". Бойовик після обміну полоненими 2017-го жив у гуртожитку з дружиною-інвалідом, тепер же ховати його просто нема за що.

В мережі на це звернув увагу блогер, офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Як виявилося, бойовик Поплавка в останні дні життя ледь зводив кінці з кінцями в гуртожитку, звідки його з дружиною хотіли виселити. 55-річний "Ополченець першої хвилі", як пишуть про нього окупанти, помер 8 липня природною смертю - від інфаркту. Тепер постало питання про поховання, але ховати нема за що. У мережі збирають гроші, щоб "попрощатися з бойовиком".

На Донбасі помер терорист з "Миротворця" (фото: Telegram/Анатолій Штірліц)

Дмитро Поплавка - уродженець села Карлівка Мар'їнського району Донецької області. Зник він в Орловці Ясинуватського району. В "Миротворці" Поплавка опинився в 2016-му, як "особа, що переховується від суду".

"200 бригада. 08.07.2020 Дмитро Поплавця пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Інфаркт", - зазначив Анатолій Штірліц.

Раніше ми писали, що бойовики довели Донбас до екокатастрофи і самі визнали це.