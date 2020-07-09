На Донбассе умер награжденный террорист из базы "Миротворец": хоронить не за что

На оккупированной части Донбасса умер террорист Дмитрий Поплавка, который получил от боевиков награды "за защиту Донбасса". Боевик после обмена пленными в 2017-м жил в общежитии с женой-инвалидом, теперь же хоронить его просто не за что.

В сети на это обратил внимание блогер, офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Как оказалось, боевик Поплавка в последние дни жизни едва сводил концы с концами в общежитии, откуда его с женой хотели выселить. 55-летний "Ополченец первой волны", как пишут про него оккупанты, умер 8 июля естественной смертью - от инфаркта. Теперь встал вопрос о погребении, но хоронить не за что. В сети собирают деньги, чтобы "попрощаться с боевиком".

На Донбассе умер террорист из "Миротворца" (фото: Telegram/Анатолий Штирлиц)

Дмитрий Поплавка - уроженец села Карловка Марьинского района, Донецкой области. Исчез он в Орловке Ясиноватского района. В "Миротворце" Поплавка оказался в 2016-м, как "лицо, скрывающееся от суда".

"200 бригада. 08.07.2020 Дмитрий Поплавка пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Инфаркт", - отметил Анатолий Штирлиц.

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