На Донбасі біля Попасної загинув боєць з Хмельницького

Фото: torange.biz

У бійця залишилася мама

17 липня в штабі ООС повідомили, що на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовий. У мережі назвали ім'я полеглого героя. Про це повідомила координатор центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар, передає ТРК "Поділля-Центр" на своїй сторінці в Facebook.

"Звістка про смерть Івана Мельника прийшло сьогодні ввечері. Він служив на контракті в 14-й окремій механізованій бригаді. Це була не перша його ротація на Схід. Іван Іванович був мобілізований і воював у складі Національної гвардії. Після демобілізації повернувся додому, підписав контракт і продовжив служити. Доставлений в морг міста Попасної, так як служив біля села Катеринівка Попаснянського району Луганської області. У бійця залишилася мама", - розповіла Дзекар.

Загиблий був родом із Хмельницького. Йому був всього 41 рік.

Скріншот поста (twitter.com/aphareus)

Користувачі соцмережі висловили свої співчуття родичам загиблого.

Скріншот коментарів (twitter.com/aphareus)

Раніше повідомлялося, що в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в минулу добу, 17 липня, бойовики 21 разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ, один український військовий загинув, двоє отримали поранення.

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