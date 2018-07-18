На Донбассе возле Попасной погиб боец из Хмельницкого

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У бойца осталась мама

17 июля в штабе ООС сообщили, что на Донбассе вследствии обстрела боевиков погиб украинский военный. В сети назвали имя павшего героя. Об этом сообщила координатор центра помощи участникам АТО Наталья Дзекар, передает ТРК "Подилля-Центр" на своей странице в Facebook.

"Известие о смерти Ивана Мельника пришло сегодня вечером. Он служил на контракте в 14-й отдельной механизированной бригаде. Это была не первая его ротация на Восток. Иван Иванович был мобилизован и воевал в составе Национальной гвардии. После демобилизации вернулся домой, подписал контракт и продолжил служить. Доставлен в морг города Попасной, так как служил возле села Катериновка Попаснянского района Луганской области. У бойца осталась мама", - рассказала Дзекар.

Погибший был родом из Хмельницкого. Ему был всего 41 год.

Скриншот поста (twitter.com/aphareus)

Пользователи соцсети выразили свои соболезнования родственникам погибшего.

Скриншот комментариев (twitter.com/aphareus)

Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в минувшие сутки, 17 июля, боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военный погиб, двое получили ранения.

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