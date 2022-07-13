Дорофєєва показала ніжний поцілунок з новим коханим: чуттєве фото

На фото Міша ніжно цілує Надю, а та закрила очі і щасливо посміхається.

Артистка не стала підписувати кадр, а тільки залишила смайлик. Судячи з усього, вона вирішила більше не приховувати своє щастя від шанувальників.

Надя Дорофєєва більше не приховує роман з Михайлом Кацуріним (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Цікаво, що Дорофєєва оприлюднила фото після того, як в мережі з'явилася нова публікація колишньої дружини Кацуріна Дар'ї. На знімку дівчина зображена в нижній білизні, в кадр також потрапили чоловічі руки, які заплітають їй косички.

Даші Кацуріній заплів коси загадковий чоловік (фото: Instagram/Dasha Katsurina)

Фото було зроблено в Тель-Авіві в Ізраїлі, де зараз також знаходиться і екс-чоловік Наді Володимир Дантес. Користувачі мережі тут же припустили, що на фото саме він, а деякі начебто навіть впізнали частину його тату на руці.

Після розлучення Дантеса і Дорофєєвої цій парочці приписують роман. Та й сам артист не приховує, що активно проводить з Дашею час. В результаті обидва сімейства підозрюють в "любовному чотирикутнику".