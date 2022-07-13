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Дорофєєва показала ніжний поцілунок з новим коханим: чуттєве фото

Надя Дорофєєва (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Надя Дорофєєва, яка нещодавно перестала приховувати свого нового обранця і зізналася, що це ресторатор Михайло Кацурін, поділилася чуттєвим фото з коханим.

Знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, при цьому відключила можливість коментувати.

На фото Міша ніжно цілує Надю, а та закрила очі і щасливо посміхається.

Артистка не стала підписувати кадр, а тільки залишила смайлик. Судячи з усього, вона вирішила більше не приховувати своє щастя від шанувальників.

Надя Дорофєєва більше не приховує роман з Михайлом Кацуріним (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Цікаво, що Дорофєєва оприлюднила фото після того, як в мережі з'явилася нова публікація колишньої дружини Кацуріна Дар'ї. На знімку дівчина зображена в нижній білизні, в кадр також потрапили чоловічі руки, які заплітають їй косички.

Даші Кацуріній заплів коси загадковий чоловік (фото: Instagram/Dasha Katsurina)

Фото було зроблено в Тель-Авіві в Ізраїлі, де зараз також знаходиться і екс-чоловік Наді Володимир Дантес. Користувачі мережі тут же припустили, що на фото саме він, а деякі начебто навіть впізнали частину його тату на руці.

Після розлучення Дантеса і Дорофєєвої цій парочці приписують роман. Та й сам артист не приховує, що активно проводить з Дашею час. В результаті обидва сімейства підозрюють в "любовному чотирикутнику".

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва і Володимир Дантес були разом 11 років, 7 з яких - у шлюбі. Про розставання зіркова пара оголосила в березні 2022 року. Ресторатор Михайло Кацурін і його дружина-дизайнер Дар'я розповіли про розлучення в той же день. У їхньому шлюбі народилося двоє дітей, молодшому з яких 22 липня виповниться рік.

Ми також писали, що Дантес показав старшого на 15 років брата і маленького племінника, з якими зустрівся в Ізраїлі.

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Надя ДорофеєваВладимир Дантес