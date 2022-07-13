Дорофеева показала нежный поцелуй с новым возлюбленным: чувственное фото

На фото Миша нежно целует Надю, а та закрыла глаза и счастливо улыбается.

Артистка не стала подписывать кадр, а только оставила смайлик. Судя по всему, она решила больше не скрывать свое счастье от поклонников.

Надя Дорофеева больше не скрывает роман с Михаилом Кацуриным (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Интересно, что Дорофеева обнародовала фото после того, как в сети появилась новая публикация бывшей жены Кацурина Дарьи. На снимке девушка запечатлена в нижнем белье, в кадр также попали мужские руки, которые заплетают ей косички.

Даше Кацуриной заплел косы загадочный мужчина (фото: Instagram/Dasha Katsurina)

Фото было сделано в Тель-Авиве в Израиле, где сейчас также находится и экс-супруг Нади Владимир Дантес. Пользователи сети тут же предположили, что на фото именно он, а некоторые вроде бы даже узнали часть его тату на руке.

После развода Дантеса и Дорофеевой этой парочке приписывают роман. Да и сам артист не скрывает, что активно проводит с Дашей время. В результате оба семейства подозревают в "любовном четырехугольнике".