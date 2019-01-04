Дорожній ямі 1 рік: жителі Позняків забавно відзначили цю подію (фото)

Колаж: РБК-Україна

Таким чином, активісти намагаються привернути увагу громадськості

На Позняках жителі відзначили день народження дорожньої ями, яка вже рік знаходиться на вулиці Урловській. Про це повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Біля винуватиці торжества люди встановили конус і прив'язали до нього кульки. Крім того, до конусу прикріпили таблицю, на якій говориться про те, що ямі на Урловській – 1 рік.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Користувачі мережі оцінили жарт і прокоментували цю подію.

"Вітаю. бажаю рости вам великими і не хворіти всякими ямковими ремонтами", - написав Олександр Мігліч.

"Теж мені новина. Ямам на вулиці Волинської більше, ніж мені", - зазначив Діма Нечмир.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 січня, "Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах України.

Раніше повідомлялося, що користувачі мережі були в жаху від стану українського "автобану", що веде з Житомира до Попільні.

Ми також писали про те, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пояснив причину затримки українсько-польського проекту з розвитку доріг в країні.