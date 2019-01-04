Дорожной яме 1 год: жители Позняков забавно отметили это событие (фото)

Таким образом, активисты пытаются привлечь внимание общественности
На Позняках жители отметили день рождение дорожной ямы, которая уже год находится на улице Урловской. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
Возле виновницы торжества люди установили конус и привязали к нему шарики. Кроме того, к конусу прикрепили таблицу, на которой говорится о том, что яме на Урловской – 1 год.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Пользователи сети оценили шутку и прокомментировали данное событие.
"Поздравляю. желаю расти вам большими и не болеть всякими ямочный ремонтами", - написал Александр Миглич.
"Тоже мне новость. Ямам на улице Волынской больше чем мне", - отметил Дима Нечмир.
Напомним, что сегодня, 4 января, "Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах Украины.
Ранее сообщалось, что пользователи сети были в ужасе от состояния украинского "автобана", ведущего из Житомира в Попельню.
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