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Дорожной яме 1 год: жители Позняков забавно отметили это событие (фото)

STYLERЖизнь    04.01.2019 - 14:50
Дорожной яме 1 год: жители Позняков забавно отметили это событие (фото)
Коллаж: РБК-Украина

Таким образом, активисты пытаются привлечь внимание общественности

На Позняках жители отметили день рождение дорожной ямы, которая уже год находится на улице Урловской. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Возле виновницы торжества люди установили конус и привязали к нему шарики. Кроме того, к конусу прикрепили таблицу, на которой говорится о том, что яме на Урловской – 1 год.

Дорожной яме 1 год: жители Позняков забавно отметили это событие (фото)

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Пользователи сети оценили шутку и прокомментировали данное событие.

"Поздравляю. желаю расти вам большими и не болеть всякими ямочный ремонтами", - написал Александр Миглич.

Дорожной яме 1 год: жители Позняков забавно отметили это событие (фото)

"Тоже мне новость. Ямам на улице Волынской больше чем мне", - отметил Дима Нечмир.

Напомним, что сегодня, 4 января, "Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах Украины.

Ранее сообщалось, что пользователи сети были в ужасе от состояния украинского "автобана", ведущего из Житомира в Попельню.

Мы также писали о том, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил причину задержки украинско-польского проекта по развитию дорог в стране.

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