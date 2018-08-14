"Прикрий випадок": у Кропивницькому вихователька ошпарила окропом однорічного хлопчика

Факт травмування дитини в дитбудинку намагалися приховати
У Кропивницькому вихователька дитбудинку облила окропом однорічного хлопчика. В результаті НП дитина отримала опіки другого ступеня і больовий шок.
Як йдеться у сюжеті "Сьогодні", керівництво дитбудинку кілька днів приховувало інцидент, але прийомна сім'я однорічного Марка мовчати не стала.
За словами прийомного батька хлопчика Олександра Кабанюка, батькам розповідали, що Марк звалився з горщика і зчесався об ворсистий килим.
Швидку допомогу працівники дитбудинку не викликали, а відразу посадили дитину в машину і відвезли в лікарню. Марка близько тижня лікували в опіковому відділенні обласної лікарні.
Відзначимо, що в дитбудинку цю трагедію називають "прикрим випадком" і пояснюють інцидент тим, що вихователька не перевірила температуру в бойлері, а відразу поставила дитину під воду.
НП в дитбудинку Кропивницького
Зараз винна в інциденті співробітниця дитбудинку готує документи на звільнення з роботи.
Прийомна сім'я вже написала заяву в поліцію. Там відкрили кримінальне провадження.
"Я не біологічна мама, але я дев'ять з половиною місяців його ростила, я йому більше, ніж мама, я його люблю як свого і я не дозволю, щоб дитину кривдили", - говорить прийомна мама Марка Ольга Кабанюк.
Раніше Styler писав про те, що в Дніпрі няня знущалася над шестирічною дитиною.
Видео: РБК-Україна