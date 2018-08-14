"Прикрий випадок": у Кропивницькому вихователька ошпарила окропом однорічного хлопчика

Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Факт травмування дитини в дитбудинку намагалися приховати

У Кропивницькому вихователька дитбудинку облила окропом однорічного хлопчика. В результаті НП дитина отримала опіки другого ступеня і больовий шок.

Як йдеться у сюжеті "Сьогодні", керівництво дитбудинку кілька днів приховувало інцидент, але прийомна сім'я однорічного Марка мовчати не стала.

За словами прийомного батька хлопчика Олександра Кабанюка, батькам розповідали, що Марк звалився з горщика і зчесався об ворсистий килим.

Швидку допомогу працівники дитбудинку не викликали, а відразу посадили дитину в машину і відвезли в лікарню. Марка близько тижня лікували в опіковому відділенні обласної лікарні.

Відзначимо, що в дитбудинку цю трагедію називають "прикрим випадком" і пояснюють інцидент тим, що вихователька не перевірила температуру в бойлері, а відразу поставила дитину під воду.

НП в дитбудинку Кропивницького

Зараз винна в інциденті співробітниця дитбудинку готує документи на звільнення з роботи.

Прийомна сім'я вже написала заяву в поліцію. Там відкрили кримінальне провадження.

"Я не біологічна мама, але я дев'ять з половиною місяців його ростила, я йому більше, ніж мама, я його люблю як свого і я не дозволю, щоб дитину кривдили", - говорить прийомна мама Марка Ольга Кабанюк.

Раніше Styler писав про те, що в Дніпрі няня знущалася над шестирічною дитиною.

Видео: РБК-Україна