"Досадный случай": в Кропивницком воспитательница обварила кипятком годовалого мальчика

Факт травмирования ребенка в детдоме пытались скрыть
В Кропивницком детдоме воспитательница облила кипятком годовалого мальчика. В результате ЧП ребенок получил ожоги второй степени и болевой шок.
Как говорится в сюжете "Сегодня", руководство детдома несколько дней скрывало инцидент, но приемная семья годовалого Марка молчать не стала.
По словам приемного отца мальчика Александра Кабанюка, родителям рассказывали, что Марк свалился с горшка и счесался о ворсистый ковер.
Скорую помощь работники детдома не вызывали, а тут же посадили ребенка в машину и отвезли в больницу. Марка около недели лечили в ожоговом отделении областной больницы.
Отметим, что в детдоме эту трагедию называют "досадным случаем" и объясняют инцидент тем, что воспитательница не проверила температуру в бойлере, а сразу поставила ребенка под воду.
ЧП в детдоме Кропивницкого
Сейчас виновная в инциденте сотрудница детдома готовит документы на увольнение с работы.
Приемная семья уже написала заявление в полицию. Там открыли уголовное производство.
"Я не биологическая мама, но я девять с половиной месяцев его растила, я ему больше, чем мама, я его люблю как своего и я не позволю, чтоб ребенка обижали", - говорит приемная мама Марка Ольга Кабанюк.
Ранее Styler писал о том, что в Днепре няня издевалась над шестилетним ребенком.
Видео: РБК-Украина