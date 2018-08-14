"Досадный случай": в Кропивницком воспитательница обварила кипятком годовалого мальчика

Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

Факт травмирования ребенка в детдоме пытались скрыть

В Кропивницком детдоме воспитательница облила кипятком годовалого мальчика. В результате ЧП ребенок получил ожоги второй степени и болевой шок.

Как говорится в сюжете "Сегодня", руководство детдома несколько дней скрывало инцидент, но приемная семья годовалого Марка молчать не стала.

По словам приемного отца мальчика Александра Кабанюка, родителям рассказывали, что Марк свалился с горшка и счесался о ворсистый ковер.

Скорую помощь работники детдома не вызывали, а тут же посадили ребенка в машину и отвезли в больницу. Марка около недели лечили в ожоговом отделении областной больницы.

Отметим, что в детдоме эту трагедию называют "досадным случаем" и объясняют инцидент тем, что воспитательница не проверила температуру в бойлере, а сразу поставила ребенка под воду.

ЧП в детдоме Кропивницкого

Сейчас виновная в инциденте сотрудница детдома готовит документы на увольнение с работы.

Приемная семья уже написала заявление в полицию. Там открыли уголовное производство.

"Я не биологическая мама, но я девять с половиной месяцев его растила, я ему больше, чем мама, я его люблю как своего и я не позволю, чтоб ребенка обижали", - говорит приемная мама Марка Ольга Кабанюк.

Ранее Styler писал о том, что в Днепре няня издевалась над шестилетним ребенком.

Видео: РБК-Украина