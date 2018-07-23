"Сорвала цепочку с крестиком": в Днепре няня издевалась над шестилетним ребенком

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Женщина избила ребенка и выгнала на улицу

В Днепре няня избила и выгнала из дома маленького ребенка. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Инцидент произошел по улице Планетной. Раздетого и разутого ребенка обнаружили ночью в подъезде соседи. Они вызвали полицию.

Ребенок рассказал, что мама оставила его с тетей и в какой-то момент между ними произошел конфликт. Женщина ударила его и вытолкала за дверь.

"Поступил вызов о том, что в подъезде находится маленький ребенок без одежды и обуви. Зовет на помощь. Ребенок объяснил, что тетя выгнала его из дома, сорвала цепочку с крестиком и нанесла несколько ударов. Мы попытались достучаться до квартиры, откуда выгнали ребенка. Нам открыла женщина, которая представилась судьей АНД района. Она вела себя вызывающе, а в квартире мы нашли вещи ребенка. Хотя вначале она вообще отрицала, что ребенок находился в квартире", — рассказали в пресс-службе.

Выяснилось, что мать ребенка оставила сына со своей знакомой, но та с ребенком не справилась. Кроме того, женщина, по словам полицейских находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники правоохранительных органов вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь, следственно-оперативную группу и представителей ювенальной превенции.

Поздно ночью появилась и мать ребенка, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения. От госпитализации мать ребенка отказалась. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Черновцах, у пьяной матери забрали в детдом 5-летнего сына, который голодал.

Видео: video.rbc.ua