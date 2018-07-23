"Зірвав ланцюжок з хрестиком": у Дніпрі няня знущалася над шестирічною дитиною

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Жінка побила дитину і вигнала на вулицю

У Дніпрі няня побила та вигнала з дому маленьку дитини. Про це повідомляє "Сьогодні" з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Інцидент стався по вулиці Планетній. Роздягнену і разуту дитину виявили вночі в під'їзді сусіди. Вони викликали поліцію.

Дитина розповіла, що мама залишила його з тіткою і в якийсь момент між ними стався конфлікт. Жінка вдарила його і випхала за двері.

"Надійшов виклик про те, що в під'їзді знаходиться маленька дитина без одягу і взуття. Кличе на допомогу. Дитина пояснила, що тітка вигнала його з хати, зірвав ланцюжок з хрестиком і завдала кілька ударів. Ми спробували достукатися до квартири, звідки вигнали дитину. Нам відчинила жінка, яка представилася суддею АНД району. Вона вела себе зухвало, а в квартирі ми знайшли речі дитини. Хоча спочатку вона взагалі заперечувала, що дитина перебувала в квартирі", — розповіли в прес-службі.

З'ясувалося, що мати дитини залишила сина зі своєю знайомою, але та з дитиною не впоралася. Крім того, жінка, за словами поліцейських перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

Співробітники правоохоронних органів викликали на місце події швидку медичну допомогу, слідчо-оперативну групу та представників ювенальної превенції.

Пізно вночі з'явилася і мати дитини, яка також перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Від госпіталізації мати дитини відмовилася. На даний момент з'ясовуються всі обставини події.

Нагадаємо, у Чернівцях, у п'яної матері забрали в дитбудинок 5-річного сина, який голодував.

Відео: video.rbc.ua