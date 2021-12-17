Дістали з "того світу": харківські медики врятували повішеного хлопця

У Харкові медики врятували життя 29-річного повішеного хлопця. Вони оперативно приїхали на виклик і вчинили реанімаційні дії.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на Facebook.

Йдеться про бригаду ЕМД 2402. 15 грудня вони спали від смерті хлопця, який скоїв суїцид.

"Подяка за порятунок життя 29-річного чоловіка, під час обслуговування екстреного виклику, що надійшов до служби "103" 15.12.21 р.об 11:42", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що клінічна смерть у чоловіка сталася внаслідок странгуляційної асфіксії.

Саме завдяки високопрофесійним та оперативним діям фельдшера Дмитра Кириченка, М / с Юлії Чирви та водія Олексія Лучанінова, 29-річного хлопця повернули до життя.

У Харкові медики врятували хлопця після суїциду (фото:.facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh)