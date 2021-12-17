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Достали с "того света": харьковские медики спасли повешенного парня

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Харьков, Пятница 17 декабря 2021 11:12
Достали с "того света": харьковские медики спасли повешенного парня В Харькове медики спасли мужчину от суицида (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове медики спасли жизнь 29-летнего повешенного парня. Они оперативно приехали на вызов и совершили реанимационные действия.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на Facebook.

Речь идет о бригаде ЕМД 2402. 15 декабря они спали от смерти парня, который совершил суицид.

"Благодарность за спасение жизни 29-летнего мужчины, во время обслуживания экстренного вызова, поступившего в службу "103" 15.12.21 г. в 11:42", - сказано в сообщении.

Отмечается, что клиническая смерть у мужчины произошла вследствие странгуляционной асфиксии.

Именно благодаря высокопрофессиональным и оперативным действиям фельдшера Дмитрия Кириченко, м/с Юлии Чирвы и водителя Алексея Лучанинова, 29-летнего парня вернули к жизни.

Достали с &quot;того света&quot;: харьковские медики спасли повешенного парня

В Харькове медики спасли парня после суицида (фото:.facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh)

Напомним, в Киеве врачи чудом спасли мужчину, которого нашли повешенным.

Ранее мы сообщали, что в метро Киева полицейская вытащила с того света пассажира, у которого остановилось сердце.

Также мы писали, что в Запорожье девочка реанимировала мать, у которой остановилось сердце.

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