Достали с "того света": харьковские медики спасли повешенного парня
В Харькове медики спасли жизнь 29-летнего повешенного парня. Они оперативно приехали на вызов и совершили реанимационные действия.
Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на Facebook.
Речь идет о бригаде ЕМД 2402. 15 декабря они спали от смерти парня, который совершил суицид.
"Благодарность за спасение жизни 29-летнего мужчины, во время обслуживания экстренного вызова, поступившего в службу "103" 15.12.21 г. в 11:42", - сказано в сообщении.
Отмечается, что клиническая смерть у мужчины произошла вследствие странгуляционной асфиксии.
Именно благодаря высокопрофессиональным и оперативным действиям фельдшера Дмитрия Кириченко, м/с Юлии Чирвы и водителя Алексея Лучанинова, 29-летнего парня вернули к жизни.
В Харькове медики спасли парня после суицида (фото:.facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh)
Напомним, в Киеве врачи чудом спасли мужчину, которого нашли повешенным.
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