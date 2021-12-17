Дістали з "того світу": харківські медики врятували повішеного хлопця

Йдеться про бригаду ЕМД 2402. 15 грудня вони спали від смерті хлопця, який скоїв суїцид.

"Подяка за порятунок життя 29-річного чоловіка, під час обслуговування екстреного виклику, що надійшов до служби "103" 15.12.21 р.об 11:42", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що клінічна смерть у чоловіка сталася внаслідок странгуляційної асфіксії.

Саме завдяки високопрофесійним та оперативним діям фельдшера Дмитра Кириченка, М / с Юлії Чирви та водія Олексія Лучанінова, 29-річного хлопця повернули до життя.

У Харкові медики врятували хлопця після суїциду (фото:.facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh)