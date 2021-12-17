Достали с "того света": харьковские медики спасли повешенного парня

Речь идет о бригаде ЕМД 2402. 15 декабря они спали от смерти парня, который совершил суицид.

"Благодарность за спасение жизни 29-летнего мужчины, во время обслуживания экстренного вызова, поступившего в службу "103" 15.12.21 г. в 11:42", - сказано в сообщении.

Отмечается, что клиническая смерть у мужчины произошла вследствие странгуляционной асфиксии.

Именно благодаря высокопрофессиональным и оперативным действиям фельдшера Дмитрия Кириченко, м/с Юлии Чирвы и водителя Алексея Лучанинова, 29-летнего парня вернули к жизни.

В Харькове медики спасли парня после суицида (фото:.facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh)