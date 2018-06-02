"Гідна людина": народний герой України просить допомоги у боротьбі з хворобою

Чоловік пішов захищати Україну на Донбас ще в 2014-му році

Український військовослужбовець Володимир Галаган просить допомоги у боротьбі з небезпечною хворобою.

Варто уточнили, що з 2014-го року він є членом 5-го окремого батальйону українського Добровольчого корпусу "Правий сектор". У вересні того ж року брав участь у бойових завданнях в селі Піски у складі резервної роти під командуванням Одного Гатила. Про це повідомляє STV.

21 жовтня 2014-го року, за наказом Дмитра Яроша, у складі 8-ї окремої роти "Аратта" виїхав в сектор для виконання бойових завдань. У 2015-му Галаган разом з побратимами з батальйонів "Донбас" і "Азов" брали активну участь у різних спецопераціях на посаді командира першої роти.

У 2016-му році, за наказом командування сектора М, очолив ефективну операцію розвідгрупи з комплексу заходів та створення умов для подальшого закріплення ЗСУ на позиціях в селі Широкіно. Разом з 54-бригадою провів успішну операцію, в результаті якої було взято в полон вісім бойовиків. Ще трьох довелося знищити.

Зараз Галаган активно розвиває підрозділу УДА в Одеській області, об'єднуючи патріотів з військовим досвідом. Зараз бореться з серйозною хворобою, у зв'язку з чим потрібні кошти.

5168 7556 3076 6836 – карта приватбанку сина Володимира – Віктора Галагана.

українців просять маленькому хлопчикові Іллі Мусійовичу. Малюк народився 6 серпня 2017 року з важким діагнозом – спиномозговая грижа, парез нижніх кінцівок і вроджена гідроцефалія.

Нагадаємо, українців просять маленькому хлопчикові Іллі Мусійовичу. Малюк народився 6 серпня 2017 року з важким діагнозом – спиномозговая грижа, парез нижніх кінцівок і вроджена гідроцефалія.

Хлопчик пережив уже кілька операцій, але треба провести ще кілька. Медики провели кілька операцій Іллюші по видаленню грижі та встановлення шунтуючої системи в головний мозок правого шлуночка. Однак через тиждень після операції, шунт довелося видалити, так як почалася інфекція.

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