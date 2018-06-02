Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Гідна людина": народний герой України просить допомоги у боротьбі з хворобою

STYLERLIFE        02.06.2018 - 15:10
Фото: Володимир Галаган (facebook.com/bogdan_dosiuk)
Фото: Володимир Галаган (facebook.com/bogdan_dosiuk)

Чоловік пішов захищати Україну на Донбас ще в 2014-му році

Український військовослужбовець Володимир Галаган просить допомоги у боротьбі з небезпечною хворобою.

Варто уточнили, що з 2014-го року він є членом 5-го окремого батальйону українського Добровольчого корпусу "Правий сектор". У вересні того ж року брав участь у бойових завданнях в селі Піски у складі резервної роти під командуванням Одного Гатила. Про це повідомляє STV.

21 жовтня 2014-го року, за наказом Дмитра Яроша, у складі 8-ї окремої роти "Аратта" виїхав в сектор для виконання бойових завдань. У 2015-му Галаган разом з побратимами з батальйонів "Донбас" і "Азов" брали активну участь у різних спецопераціях на посаді командира першої роти.

У 2016-му році, за наказом командування сектора М, очолив ефективну операцію розвідгрупи з комплексу заходів та створення умов для подальшого закріплення ЗСУ на позиціях в селі Широкіно. Разом з 54-бригадою провів успішну операцію, в результаті якої було взято в полон вісім бойовиків. Ще трьох довелося знищити.

Зараз Галаган активно розвиває підрозділу УДА в Одеській області, об'єднуючи патріотів з військовим досвідом. Зараз бореться з серйозною хворобою, у зв'язку з чим потрібні кошти.

5168 7556 3076 6836 – карта приватбанку сина Володимира – Віктора Галагана.

Нагадаємо, українців просять маленькому хлопчикові Іллі Мусійовичу. Малюк народився 6 серпня 2017 року з важким діагнозом – спиномозговая грижа, парез нижніх кінцівок і вроджена гідроцефалія.

Хлопчик пережив уже кілька операцій, але треба провести ще кілька. Медики провели кілька операцій Іллюші по видаленню грижі та встановлення шунтуючої системи в головний мозок правого шлуночка. Однак через тиждень після операції, шунт довелося видалити, так як почалася інфекція.

Загиблі герої травня 2018-ого (video.rbc.ua)

"Я завжди поруч": Приходько отримала нагороду за підтримку бійців ЗСУ (фото) У госпіталі Дніпра помер поранений боєць зі Львова
Теги: ВСУ, Боец, помощь бойцам
Український журналіст на росТБ розлютив пропагандистів Кремля, нагадавши про брехню Путіна (відео)
На очах поліції: мати загиблої Ірини Бережної облили зеленкою (відео)
У Києві діти встановили новий танцювальний рекорд: яскраві фото
Тіна Кароль виділила півмільйона гривень на допомогу дітям
On Top