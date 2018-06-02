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"Достойный человек": народный герой Украины просит помощи в борьбе с болезнью

STYLERLIFE        02.06.2018 - 15:10
Фото: Владимир Галаган (facebook.com/bogdan_dosiuk)
Фото: Владимир Галаган (facebook.com/bogdan_dosiuk)

Мужчина пошел защищать Украину на Донбасс еще в 2014-м году

Украинский военнослужащий Владимир Галаган просит помощи в борьбе с опасной болезнью.

Следует уточнить, что с 2014-го года он является членом 5-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". В сентябре того же года принимал участие в боевых заданиях в селе Пески в составе резервной роты под командованием Друга Гатило. Об этом сообщает STV.

21 октября 2014-го года, по приказу Дмитрия Яроша, в составе 8-й отдельной роты "Аратта" выехал в сектор М для выполнения боевых заданий. В 2015-м Галаган вместе с побратимами из батальонов "Донбасс" и "Азов" брали активное участие в различных спецоперациях на должности командира первой роты.

 В 2016-м году, по приказу командования сектора М, возглавил эффективную операцию разведгруппы с комплекса мероприятий и создания условий для последующего закрепления ВСУ на позициях в селе Широкино. Вместе с 54-бригадой провел успешную операцию, в результате которой было взято в плен восемь боевиков. Еще трех пришлось уничтожить.

Сейчас Галаган активно развивает подразделения УДА в Одесской области, объединяя патриотов с военным опытом. Сейчас борется с серьезной болезнью, в связи с чем нужны средства.

5168 7556 3076 6836 – карта приватбанка сына Владимира – Виктора Галагана.

Напомним, украинцев просят маленькому мальчику Илье Мусиевичу. Малыш родился 6 августа 2017 года с тяжелым диагнозом – спиномозговая грыжа, парез нижних конечностей и врожденная гидроцефалия.

Мальчик пережил уже несколько операций, но нужно провести еще несколько. Медики провели несколько операций Илюше по удалению грыжи и установке шунтирующей системы в головной мозг правого желудочка. Однако через неделю после операции, шунт пришлось удалить, так как началась инфекция.

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Теги: ВСУ, Боец, помощь бойцам
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