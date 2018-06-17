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"Доступна господарочка-незаймана": українці шокували представленням про ідеальну дружину

STYLERLIFE        17.06.2018 - 14:39
Фото: (
Фото: (

10% респондентів вважають, що терпіти домашнє насильство - обов'язок дружини

Інститут демографії та соціальних досліджень спільно з Міністерством соціальної політики та українським представництвом Фонду народонаселення ООН провів дослідження "Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до гендерних стереотипів і насильства щодо жінок". Результати виявилися шокуючими для багатьох українок. Звіт опубліковано на сайті ФН ООН.

"Гендерна нерівність виступає одним з базових порушень прав людини, що проявляється в обмеженні прав, можливостей і інтересів жінок, зокрема в контексті доступу до ресурсів і прийняття рішень. Одним з наслідків нерівного розподілу повноважень і владних відносин між жінками і чоловіками виступає гендерно обумовлене насильство, причини якого безпосередньо пов'язані з підлеглим становищем жінок в ієрархії сімейних відносин і суспільстві в цілому", – йдеться в звіті.

Згідно з проаналізованими даними 70% чоловіків вважають, що головна роль жінки — турбота про родинне вогнище і готування. 66% чоловіків упевнені, що вся діяльність жінки повинна бути спрямована на те, щоб догодити чоловікові.

Трохи менше вважають, що тільки дружина зобов'язана займатися вихованням дітей — 63% чоловіків. Дві третини українців (67%) вважають, що вирішальне слово у родині має залишатися за ними, а дружина повинна поступитися.

Фото: (instagram.com/news_lviv)

Близько 38% опитаних також висловили думку, що дівчина не має права сумніватися в думці свого чоловіка, а тому висловлювати свою думку не повинна. Це, на думку респондентів, має сприяти уникненню конфліктів.

Більше третини українців (38%) вважають, що їхні дружини не повинні отримувати заробітну плату більше чоловіків при рівних умовах роботи.

Цікаво також, що близько 36% вважають, що нести відповідальність за планування сім'ї, в тому числі попередження незапланованої вагітності повинна здійснювати жінка.

20% респондентів вважають, що ідеальна дружина повинна бути незайманою. Вони також вважають, що використання контрацепції створює умови для надмірної сексуальної свободи жінки.

10% опитаних вважають, що жінка зобов'язана терпіти домашнє насильство задля збереження власної сім'ї.

У коментарях до публікації більшість жінок були шоковані ставленням чоловіків до дружини.

Нагадаємо, що в Парижі померла символ фемінізму, письменниця і активістка Кейт Міллет. Про це повідомляє BBC. На 82-му році життя у активістки стався серцевий напад, який призвів до смерті.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: женщина, права женщин
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