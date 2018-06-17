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"Доступная хозяюшка-девственница": украинцы шокировали представлением об идеальной жене

STYLERLIFE        17.06.2018 - 14:39
Фото: (facebook.com/pg/rukodeliae)
Фото: (facebook.com/pg/rukodeliae)

10% респондентов считают, что терпеть домашнее насилие - обязанность жены

Институт демографии и социальных исследований совместно с Министерством социальной политики и украинским представительством Фонда народонаселения ООН провел исследование "Современное понимание маскулинности: отношение мужчин к гендерным стереотипам и насилию в отношении женщин". Результаты оказались шокирующими для многих украинок. Отчет опубликован на сайте ФН ООН.

"Гендерное неравенство выступает одним из базовых нарушений прав человека, проявляется в ограничении прав, возможностей и интересов женщин, в частности в контексте доступа к ресурсам и принятия решений. Одним из последствий неравного распределения полномочий и властных отношений между женщинами и мужчинами выступает гендерно обусловленное насилие, причины которого напрямую связаны с подчиненным положением женщин в иерархии семейных отношений и обществе в целом", – говорится в отчете.

Согласно проанализированным данным 70% мужчин считают, что главная роль женщины — забота о семейном очаге и готовка. 66% мужчин уверены, что вся деятельность женщины должна быть направлена на то, чтобы угодить мужчине.

Немногим меньше считают, что только супруга обязана заниматься воспитанием детей — 63% мужчин. Две трети украинцев (67%) считают, что решающее слово в семье должно оставаться за ними, а жена должна уступить.

Фото: (instagram.com/news_lviv)

Около 38% опрошенных также выразили мнение, что девушка не имеет права сомневаться во мнении своего мужчины, а потому выражать свое мнение не должна. Это, по мнению респондентов, должно способствовать избеганию конфликтов.

Больше трети украинцев (38%) считают, что их жены не должны получать заработную плату больше мужчин при равных условиях работы.

Интересно также, что около 36% считают, что нести ответственность за планирование семьи, в том числе предупреждение незапланированной беременности должна осуществлять женщина.

20% респондентов считают, что идеальная жена должна быть девственницей. Они также считают, что использование контрацепции создает условия для излишней сексуальной свободы женщины.

10% опрощенных считают, что женщина обязана терпеть домашнее насилие для сохранения собственной семьи.

В комментариях к публикации большинство женщин были шокированы отношением мужчин к жене.

Напомним, что в Париже умерла символ феминизма, писательница и активистка Кейт Миллет. Об этом сообщает BBC. На 82-м году жизни у активистки произошел сердечный приступ, который привел к смерти.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: женщина, права женщин
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