На очах у дітей: бійка дідів морозів в Одесі потрапила на відео

Відео: YouTube/Новости Думская
У центрі Одеси два діди морози влаштували бійку. Чоловіки не поділили місце під ялинкою на Дерибасівській, де перехожі люблять фотографуватися, повідомляє "Думська".
Під час того, як один дід мороз фотографувався з дівчинкою, підійшов інший і попросив залишити це місце, оскільки воно нібито не його.
В цю ситуацію також втрутилась снігуронька, яка, за даними видання, збирає плату для керівництва міста.
Після завершення бійки один дід мороз подав скаргу на іншого в департамент муніципальної безпеки.
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Нагадаємо, у Варшаві відбулася масова бійка між поляками і українцями.
Раніше повідомлялося, що під Тернополем священики побилися на очах у парафіян храму.
Ми також повідомляли про те, що в Одесі на будівельному майданчику сталася масова бійка, в ході якої охоронці напали на активістів.
Відео: РБК-Україна