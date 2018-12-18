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На очах у дітей: бійка дідів морозів в Одесі потрапила на відео

STYLERЖиття    18.12.2018 - 13:20

Відео: YouTube/Новости Думская

У центрі Одеси два діди морози влаштували бійку. Чоловіки не поділили місце під ялинкою на Дерибасівській, де перехожі люблять фотографуватися, повідомляє "Думська".

Під час того, як один дід мороз фотографувався з дівчинкою, підійшов інший і попросив залишити це місце, оскільки воно нібито не його.

В цю ситуацію також втрутилась снігуронька, яка, за даними видання, збирає плату для керівництва міста.

Після завершення бійки один дід мороз подав скаргу на іншого в департамент муніципальної безпеки.

На очах у дітей: бійка дідів морозів в Одесі потрапила на відео

Скріншот 

Нагадаємо, у Варшаві відбулася масова бійка між поляками і українцями.

Раніше повідомлялося, що під Тернополем священики побилися на очах у парафіян храму.

Ми також повідомляли про те, що в Одесі на будівельному майданчику сталася масова бійка, в ході якої охоронці напали на активістів.

Відео: РБК-Україна

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